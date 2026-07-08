Fue ministra de Chubut, está presa por corrupción y dijo que le tiene fobia a la policía: le concedieron salidas para ir a misa

Una ex ministra de Acción Social de Chubut fue beneficiada en las últimas horas por la justicia provincial: cumple más de cuatro años de condena por casos de corrupción , pero acusó tener fobia a la policía y ahora una jueza le concedió poder salir los domingos para ir a misa y a casa de familiares, todo sin custodia. Además, redujeron la vigilancia policial en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria. Su abogada adujo que la medida judicial busca la reinserción social gradual y el fortalecimiento de sus vínculos familiares.

Leticia Huichaqueo, ex titular del área de Acción Social chubutense, fue juzgada en octubre de 2024 y condenada a cuatro años y ocho años de prisión efectiva, en el marco de la unificación de dos causas por corrupción en su contra. Una de las investigaciones que la halló culpable fue por el desvío de fondos destinados a la asistencia de damnificados por el temporal que afectó a Comodoro Rivadavia en 2017. La otra logró comprobar que Huichaqueo comercializó ilegalmente 450 bolsas de alimento balanceado que habían sido donadas para las mascotas afectadas por aquel mismo temporal.

Desde entonces cumple la condena, aunque al parecer lo hizo siempre con observaciones. A fines de 2025 la Justicia le endureció los controles luego de que mantuviera reuniones no autorizadas y presentara informes incongruentes por medio de su psicóloga. También rechazó la Justicia un pedido para que Huichaqueo cumpliera su pena en prisión, dado que, aunque era efectiva, su prisión también era domiciliaria.

Pero en las últimas horas las observaciones de la ex ministra chubutense condenada por corrupción adquirieron ribetes poco menos que estrafalarios, que fueron aceptadas y concedidas por la jueza de Ejecución Penal Karina Breckle . Mediante su abogada, Lorena Elisiancín, presentó un informe para pedir que se flexibilice su régimen de prisión domiciliaria.

Adujo en su pedido que padece fobia a la policía y que desarrolló un cuadro de ansiedad y ataques de pánico . Según su defensora, esos cuadros se originaron por los reiterados controles policiales dispuestos por la Justicia para el cumplimiento de su pena. Por ejemplo, la Policía de Chubut debía realizar tres inspecciones sorpresivas por día en su domicilio.

Ahora, por consideración de la jueza Breckle, la cantidad de inspecciones de la policía a la casa de Breckle será sólo una por día. Además, la jueza le permite a partir de ahora a Huichaqueo poder salir los domingos entre las 16 y las 22 para asistir a misa y para visitar a dos de sus hermanas, Marisa y Gabriela; todo sin custodia policial, pero sí con acompañamiento familiar.

Eso sí, la autorización no le permite visitar a su madre, que vive en un primer piso, y como la ex funcionaria padece de una discapacidad motriz no podrá subir a visitarla.

Tal como explicó su abogada Elisiancín al diario santacruceño La Opinión Austral, las concesiones de la jueza Breckle para su defendida buscan favorecer la reinserción gradual y fortalecer los vínculos familiares. Durante las salidas, la ex ministra estará acompañada en todo momento por familiares, quienes tendrán que permanecer junto a ella durante el tiempo autorizado.

Sin embargo, las concesiones sólo parecen amenizar la espera, dado que Huichaqueo ya cumplió más de la mitad de su condena y quedó un paso más cerca de poder solicitar la libertad condicional, para lo cual estaría en condiciones de requerir en septiembre próximo, aunque incluso en ese caso seguiría sometida a las condiciones que establezca el tribunal hasta completar la totalidad de la pena.

Fuente: Clarín