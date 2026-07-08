Conmoción en Junín: hallan a una embarazada muerta de un balazo y rescatan a su hija que se la había llevado un hombre en moto que terminó detenido

El hallazgo de una mujer embarazada muerta con un balazo en la cabeza sacudió este miércoles por la mañana la tranquilidad de la ciudad de Junín, en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde la situación se agravó cuando se supo que un hombre se había llevado de esa vivienda a una nena de siete años, hija mayor de la víctima.

Según fuentes policiales y judiciales, la muerte de Mercedes Errepán, de 32 años , fue constatada a primera hora de hoy en su casa de la calle Ibarlucea 74.

La mujer presentaba un balazo en la cabeza, lo cual era materia de investigación y por lo cual la justicia pidió pericias y una autopsia.

Pero, testigos consultados por los investigadores señalaron que también temprano vieron salir de la vivienda a un hombre en moto que se llevaba consigo a la nena de siete años que es hija de Errepán.

De inmediato las autoridades activaron el protocolo de Alerta Sofía, para desapariciones de menores de edad, y lograron localizar a la nena en una villa de emergencia de la zona.

En tanto, el hombre que iba en moto fue ubicado en la vecina localidad de Pergamino, donde terminó detenido y quedó a disposición de la justicia.

Fuente: Clarín