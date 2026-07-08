La Matanza: una abuela de 74 años se salvó de milagro tras ser arrastrada por el asfalto al tratar de bajar de un colectivo

Una mujer de 74 años fue arrastrada por el asfalto por un colectivo del que intentaba bajar en la localidad de González Catán, en La Matanza. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, en la que se puede ver que el chofer detuvo su marcha al ver lo sucedido, pero que se fue del lugar sin siquiera bajarse del vehículo.

El hecho ocurrió el jueves pasado cerca del mediodía en la esquina de las calles José Esquiza y Concepción del Valle. Allí la mujer, identificada como María Teresa, intentó bajarse del interno 40 de la línea 218 y antes de terminar de soltarse del pasamanos, el colectivo retomó su marcha.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad ubicada en la cuadra se puede cómo la mujer termina siendo arrastrada durante al menos 15 metros, hasta que logra soltarse y queda tirada sobre la calzada, ante el desconcierto de otras personas que se encontraban en esa esquina.

También se puede ver en el video que esos vecinos se acercan para auxiliar a la mujer y de fondo se vislumbra al colectivo frenar, una vez pasada la esquina.

Unos segundos más tardes, cuando se logra ver que la mujer se levanta del suelo con ayuda, el colectivo arranca y deja la escena. Su chofer en ningún momento sale del vehículo ni se acerca a ver en qué estado estaba la anciana.

A María Teresa la ayudó una asistente terapéutica llamada Natalia, que casualmente se encontraba en la parada, y un hombre. Recibió también atención médica en un Centro de Atención Primaria del barrio y luego fue trasladada a una clínica de la zona.

En diálogo con eltrece , Florencia, nieta de María Teresa, dio detalles de lo sucedido y contó cómo está su abuela: “Su estado es reservado, está muy adolorida, no es para menos con tremendo golpe que se dio”. Reveló que, de todas formas, la señora ya está en su casa tras pasar 24 horas en observación en la clínica.

Indignada por el accionar del chofer, Florencia aseguró que fue "una aberración ver cómo él arranca el colectivo y se va", dejándola "tirada a su suerte”. Agregó que en ningún momento la asistió ni se acercó para preguntar cómo estaba.

"Hay una salita a una cuadra y media de ese lugar. Quizás hubiese sido diferente si él la hubiera acercado hasta la salita ”, reaccionó.

Además, aseguró que nadie de la empresa de colectivos se contactó con la familia: “Yo viralicé el video porque esta persona sigue trabajando y hoy fue mi abuela, quizás mañana sea otra persona. No puede estar trabajando si supuestamente es tan profesional”.

Al margen, reconoció la labor de la asistente terapéutica que la ayudó en el momento de la caída. Contó que fue ella quien acompañó a María Teresa hasta el centro de salud donde recibió la primera atención y dejó su teléfono para que los familiares de la mujer puedan comunicarse con ella.

“Hablé con la testigo. La verdad es un amor de persona y una heroína porque había mucha gente alrededor y nadie hizo nada ”, expresó Florencia.

Por otra parte, contó que su abuela quedó muy afectada por lo ocurrido y que no quiere hablar con nadie: "Está muy asustada, estamos peleando para que vaya y haga la denuncia porque no quiere hacer la denuncia. No quiere salir de la casa porque está asustada. Sueña todas las noches con esto, la chica que la asistió también está soñando con esto, muy lamentable”.

Pese a que la mujer aún no quiere ir a hacer la denuncia, Florencia contó que será la familia de María Teresa la que se encargará de la parte legal. “Uno de mis tíos se va a encargar, tenía cita con el abogado, así que ahí veremos cómo seguimos con esto. Esto no lo podemos dejar pasar”, cerró.

Fuente: Clarín