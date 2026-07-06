Conmoción en Chaco: murió un futbolista de 18 años tras un choque entre una moto y un auto

Un futbolista de 18 años murió este domingo en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Margarita Belén, en Chaco . El joven, que iba con un acompañante, circulaba en una motocicleta que chocó con un automóvil .

El episodio ocurrió alrededor de las 3.45 en el kilómetro 1024 de aquel camino y la víctima fatal fue identificada como Jeremías Lucas Correa . Luego se supo que se trataba de un jugador de las divisiones inferiores del Club Atlético Central Benítez .

Según informaron las fuentes del caso, el deportista se trasladaba en una motocicleta Honda Titán cuando que -por causas que están en análisis- impactó contra un Volkswagen Gol conducido por un joven de 21 años .

Tras el choque, señaló Diario Chaco , llegaron hasta el lugar dos ambulancias. Allí, el personal médico confirmó la muerte del chico y trasladó a su compañero y al conductor del auto al hospital Julio C. Parrando .

De acuerdo con el informe, el acompañante de Correa sufrió la “ fractura del fémur izquierdo y diversos politraumatismos , aunque estaba consciente y estable”, mientras que el automovilista ingresó al centro de salud con “traumatismo encéfalo craneano con herida cortante en el cuero cabelludo, fractura del brazo izquierdo y politraumatismos ”. En su caso, llegó inconsciente, pero también permanecía estable.

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En tanto, el conductor del auto quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de turno en una causa por “presunto homicidio culposo en accidente de tránsito” . Además, se ordenaron pericias.

La noticia de la muerte de Jeremías Correa generó un fuerte impacto en la comunidad deportiva del Club Central Benitez , donde jugaba. En las redes sociales de la institución, compartieron un mensaje en el que expresaron el dolor ante el accidente.

"Con profundo pesar, desde el Club Central Benítez despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía los colores con la fuerza que lo caracterizaba . Así te recordaremos Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste", escribieron.

En el texto, manifestaron el acompañamiento de la entidad a la familia y a los seres queridos del chico. "Que descanses en paz, Jere, Siempre serás recordado por la familia canalla", lo despidieron.

Fuente: Clarín