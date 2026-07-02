Confirman que una receta natural es eficaz para ayudar a combatir el asma y evitar el deterioro de los pulmones

Un nuevo estudio de investigadores estadounidenses reveló que los niños y los adultos con asma y niveles elevados de vitamina A en sangre presentan una función pulmonar superior en comparación con aquellos con niveles más bajos. Además, entre los adultos con asma también resulta beneficiosa para la función pulmonar la vitamina D .

La función pulmonar es un predictor crítico de mortalidad tanto en la población general como en personas con enfermedades pulmonares. Mantener dicha función es vital para prevenir afecciones respiratorias crónicas y sigue siendo una preocupación clave de salud pública .

Se estima que 260 millones de personas viven con asma en el mundo y la afección provoca unas 450 mil muertes anuales. Es la enfermedad crónica más común en la niñez y su incidencia oscila entre el 5 y el 20 por ciento de la población según el país.

El nuevo trabajo, en el que analizaron a 1.165 niños y 1.041 adultos con asma , fue realizado por investigadores del Hospital Brigham and Women's, en Boston; el Departamento de Informática Sanitaria; la Universidad de Rutger Newark; la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de California. Se acaba de publicar en el British Medical Journal.

Los autores afirman que “en personas con asma, la deficiencia de vitamina D es más prevalente y se correlaciona con una mayor gravedad del asma , un control reducido del asma, mayores requerimientos de corticosteroides inhalados y exacerbaciones más frecuentes, mientras que la suplementación puede aliviar estos síntomas y reducir el riesgo de sibilancias en niños prematuros”.

Los investigadores agregan: “Nuestros resultados muestran que los adultos con niveles suficientes de vitamina D (≥30 ng/mL) exhiben una menor aceleración de la edad epigenética en comparación con aquellos con niveles insuficientes, lo que sugiere un papel protector de la vitamina D contra el envejecimiento biológico, particularmente en el asma”.

La función pulmonar reducida se asocia con una mayor aceleración de la edad biológica , lo que destaca la importancia de mantener la función pulmonar para mitigar el envejecimiento prematuro, especialmente en el asma. “Estos hallazgos resaltan el valor de un aporte adecuado de vitamina D no solo para la salud pulmonar, sino también para ralentizar los procesos relacionados con el envejecimiento ”, se afirma en las conclusiones del trabajo.

En la cohorte infantil, tanto los varones como las mujeres mostraron fuertes asociaciones positivas de la vitamina A plasmática con la función pulmonar: tanto en la cantidad que aire que pueden expulsar en el primer segundo como en todo el aire que pueden expulsar. La vitamina D no mostró asociaciones significativas con las medidas de función pulmonar en niños .

Por último, concluyen que el estudio “demuestra que niveles plasmáticos más altos de vitamina A se asocian con una mejor función pulmonar en niños y adultos con asma, mientras que la vitamina D muestra beneficios similares en adultos, incluyendo un envejecimiento biológico más lento”.

Mientras que “la función pulmonar se correlacionó inversamente con todas las medidas de aceleración del envejecimiento, lo que refuerza el vínculo entre la salud respiratoria y el envejecimiento. Ambas vitaminas se asociaron significativamente con cambios en la expresión de miRNA y la metilación del ADN, convergiendo en vías relacionadas con la inflamación y la función pulmonar ”.

¿Para qué pueden servir estos resultados? Los autores señalan al respecto: “Nuestros hallazgos destacan que los mecanismos epigenéticos desempeñan un papel clave en la mediación de los efectos de las vitaminas sobre la función pulmonar en personas con asma, lo que apunta a posibles objetivos para la nutrición personalizada y las estrategias terapéuticas en el tratamiento del asma”.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín