A cuánto llega la PUAM en julio de 2026 con el aumento confirmado

Los adultos mayores , que mensualmente perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tienen en julio un aumento en sus haberes , debido a la actualización automática que se realiza en base al más reciente índice de inflación.

En julio, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,15% , en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad .

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en julio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional , según los haberes percibidos:

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional , el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $481.989,33.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación