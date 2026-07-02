Cuánto cobran de mínima los jubilados en julio 2026

Los titulares del sistema previsional argentino reciben en julio un incremento en sus haberes, que es del 2,15%, lo que impacta en el monto de las jubilaciones mínimas .

En el séptimo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,15% , en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las nuevas cifras fueron establecidas por el Gobierno , que actualizó los valores de los haberes de las jubilaciones y pensiones para julio, mediante la resolución 186/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

En el siguiente cuadro figura el monto de la jubilación mínima a percibir en julio , junto al bono previsional , que se liquida de manera completa:

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional , pero también impacta en las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 , cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM .

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $481.989,33.

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Fuente: La Nación