Detuvieron en Ostende a un conocido delincuente acusado de cometer varios robos en General Madariaga

MADARIAGA

Un hombre de 29 años fue detenido en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, acusado de haber cometido al menos tres robos en General Madariaga. La captura fue concretada por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Dolores luego de una serie de tareas de inteligencia que permitieron establecer su lugar de residencia.





El detenido fue identificado como Carlos David Gaitán, sobre quien pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Dolores, a cargo del juez Emiliano Javier Lazzari, en el marco de tres causas por delitos contra la propiedad.





La investigación permitió determinar que el sospechoso se ocultaba en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Saavedra y Mons, en Ostende. Con esa información, personal de la Base Operativa Pinamar de la DDI Dolores, en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal II de Ostende, montó un operativo de vigilancia encubierta.





Durante el procedimiento, los policías observaron salir del domicilio a un hombre cuyas características coincidían con las del imputado. Al advertir la presencia de los efectivos, intentó escapar corriendo, aunque fue rápidamente alcanzado e identificado.





Una vez corroborada su identidad, los uniformados hicieron efectiva la orden judicial y procedieron a su detención.





Ahora, Gaitán quedó a disposición de la Justicia y será indagado por la fiscalía interviniente en el marco de las investigaciones que buscan esclarecer los distintos robos ocurridos en General Madariaga.





Si bien los hechos que se le atribuyen fueron cometidos en esa ciudad, la captura pudo concretarse en Ostende, donde el acusado había sido localizado gracias al trabajo investigativo desarrollado por la DDI. La pesquisa continúa para determinar si el detenido podría estar vinculado con otros hechos delictivos registrados en la región.