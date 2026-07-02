Prisión domiciliaria para el conductor de la Amarok que acabó con una familia entera tras embestirlos en San Vicente

El conductor de la camioneta Amarok acusado de provocar que una familia entera muriera tras embestirlos en cercanías de San Vicente cuando viajaban por la Ruta Provincial N°6 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria, aunque continuará imputado por "homicidio culposo agravado", por la cantidad de víctimas fatales producidos en el siniestro vial ocurrido el pasado 24 de mayo. Cinco personas murieron en el fatal choque. Una familia entera, entre ellos dos menores de edad.

Así lo dictaminó el Juzgado de Garantías N°8 de La Plata , que tuvo en su veredicto un dato clave aportado por la defensa del imputado, Leandro P.: no hubo exceso de velocidad.

Según la Justicia, además de no quedar encarcelado, estableció que el acusado no podrá mantener contacto directo ni con familiares de las víctimas, ni con los testigos que serán claves en el avance de los investigadores.

Según informaron, el beneficio al imputado fue otorgado luego de que sus abogados defensores solicitaran una audiencia para revocar la prisión preventiva y presentó una serie de muestras probatorias buscando desacreditar los agravantes que sustentan la acusación. Entre ellas, el exceso de velocidad , que para la defensa, no fue tal.

En el informe se incorporó una pericia de parte que concluyó que la camioneta implicada, la Amarok V6, no transitaba con exceso de velocidad. "Esto es fundamental para revocar la prisión preventiva porque cambia drásticamente las circunstancias que motivaron la detención de mi defendido", explicó Miguel Molina, uno de los representantes del conductor de la camioneta.

Además, Alfredo Gascón, el otro defensor del imputado, pidió que se revea la calificación legal de la causa sosteniendo que el acusado " no conducía en exceso de velocidad", ni tampoco presentó "una conducción temeraria". También se cuestionó la pluralidad de víctimas al considerar que implica atribuir una responsabilidad basada exclusivamente en el resultado del hecho y no en la conducta desplegada por el conductor.

El accidente que acabó con la familia entera se produjo en el kilómetro 53, en el trazado de la Ruta 6, en cercanías de la localidad bonaerense de San Vicente, pasadas las 18 del sábado 24 de mayo. Muy cerca del ingreso del barrio Papa Francisco.

Fuentes policiales confirmaron que la colisión fue protagonizada por una camioneta Volkswagen Amarok V6 que embistió la parte trasera de un Peugeot 207 en el que se trasladaba dicha familia.

Producto del tremendo impacto, los cinco integrantes que viajaban en el Peugeot blanco murieron en el acto. La pareja integrada por Serafina Benítez Cabañas (31), de Guernica y Juan Aníbal López Rodríguez (29). Ninfa Cabañas (49), madre de Serafina; y los hijos de la pareja: Brailin Beatriz Sanabria Benítez (10) y Maicol Benítez, un bebé de apenas dos meses.

Según el informe presentado por los abogados defensores del conductor de la Amarok, la Municipalidad de San Vicente tiene una máxima habilitada para ese tramo de la Ruta 6, de 110 kilómetros por hora.

"No hay ninguna prueba técnica que se ha aportado por parte de la investigación que mi cliente se haya excedido de esa velocidad. Ninguna", aseguran desde la defensa. Y en el planteo rechazaron además la "conducta temeraria".

"El agravante de conducta temeraria está apoyada sobre un solo testigo que dijo que la camioneta venía a alta velocidad y zigzagueante desde Brandsen. Y se trata de un testimonio que es referencial o de oídas, ya que dicho testigo nunca fue presentado en la causa, ni fue llamado a declarar", sostuvieron.

Hubo un informe de un ingeniero mecánico de parte elaborado y presentado por los abogados defensores del conductor de la camioneta. En dicho documento, de más de 30 páginas, se muestra a través de distintos esquemas, como se habría producido el impacto. Y sostuvieron que el Peugeot ingresó a la Ruta desde un cruce de tierra que está sin señalización con un ángulo aproximado de 15 grados respecto a la calzada.

Y, según los cálculos sacados por los especialistas, la camioneta llevaba una velocidad de poco más de 100 kilómetros por hora, mientras que el Peugeot, al recién ingresar al trazado, lo hacía a menos de 20 kilómetros por hora.

Para afirmar dicha conclusión, el especialista incorporó una tabla simulando la velocidad para la camioneta, basado en las fotos y los datos aportados por la Policía. "Se descarta de plano que la camioneta venga a 180 kilómetros por hora, como asegura uno de los testigos. No hay evidencia física que compruebe eso - remarcó Molina -. Por el informe detallado y lo que se corresponde con la mecánica del impacto es el de una camioneta circulaba entre 105 y 115 km/h", concluyó.

Finalmente, los abogados le dijeron a la Justicia que " no existían riesgos procesales ni de fuga ni de entorpecimiento probatorio” que justificaran mantener al imputado alojado en una unidad penitenciaria. Además, señalaron que carece de antecedentes penales.

Finalmente, el Juzgado de Garantías N°8 de La Plata se pronunció a favor de lo expuesto por la defensa del conductor y habilitó que siga con prisión domiciliaria hasta que el caso se resuelva definitivamente.

Fuente: Clarín