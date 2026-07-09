Cómo limpiar las perillas de la cocina y quitar la grasa con un truco casero

Las perillas de la cocina son uno de los lugares donde más grasa y suciedad se acumulan, aunque muchas veces pasan desapercibidas durante la limpieza. Si bien existen productos específicos para desengrasarlas, hay un truco casero que permite dejarlas como nuevas con ingredientes que la mayoría tiene en casa.

Además de mejorar su aspecto, mantener las perillas limpias ayuda a evitar la acumulación de bacterias, facilita su funcionamiento y prolonga su vida útil .

Si hace mucho tiempo que no limpiás las perillas, dejá actuar la pasta durante unos minutos más antes de frotar. En los casos de suciedad muy adherida, también podés agregar unas gotas de vinagre blanco sobre la mezcla ya aplicada , ya que la reacción ayuda a despegar la grasa más difícil. Sin embargo, no se recomienda este método en piezas delicadas o con acabados sensibles .

Los especialistas en limpieza recomiendan pasar un paño húmedo por las perillas al menos una vez por semana para evitar que la grasa se acumule y se endurezca.

Por su parte, una limpieza profunda como la de este truco casero puede realizarse una vez al mes , o con mayor frecuencia si cocinás todos los días o preparás alimentos que generan mucha grasa. De esta manera, las perillas se mantendrán limpias, brillantes y en buen estado durante más tiempo .

Fuente: TN