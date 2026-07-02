Como Jesica Cirio, Insaurralde también pidió que el video de los millones de dólares no se use como prueba

El ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde pidió no se use como prueba judicial el video con los millones de dólares que grabó su ex esposa Jesica Cirio en el vestidor de su casa. Es la misma solicitud que hizo la modelo y conductora en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que están imputados y tienen un pedido de indagatoria.

La defensa de Insaurralde hizo el planteo también con los mismos argumentos de Cirio: el video puede haber sido obtenido por un hackeo a los dispositivos de su ex esposa y que las imágenes pudieron haber sido alteradas.

La presentación fue hecha ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella , quien ordenó peritar el video que publicó el diario La Nación . Allí se ve a Cirio en el vestidor de la casa del barrio privado "Fincas San Vicente" de Insaurralde filmando cajas, cajones, bolsas y una valija con millones de dólares.

Tras su difusión, el magistrado allanó el departamento de Cirio y ordenó una inspección ocular en esa propiedad y en la casa de San Vicente. Pero la modelo y conductora pidió que ese material no se use como prueba y se anule el allanamiento.

El mismo planteo hizo Insaurralde en la causa a través de su defensa. "Conforme ha sido expresado públicamente por la coimputada Cirio, estos archivos no solo provendrían de un hackeo y desapoderamiento delictivo de sus dispositivos personales, sino que existen sospechas fundadas de que han sido objeto de ediciones, alteraciones y compaginaciones maliciosas con posterioridad a su sustracción clandestina ", sostuvo en la presentación a la que accedió Clarín .

Y agregó: "El hecho de que el contenido de dicho video resulte eventualmente ´incriminatorio´ no convalida en absoluto su obtención ilícita ni su palmaria falta de integridad material, debiendo aplicarse la regla de exclusión probatoria para proteger la integridad del entorno digital".

Para Insaurralde "su obtención delictiva impiden de manera absoluta trazar una cadena de custodia forense que garantice la inalterabilidad de los archivos, lo que permite razonablemente concluir que su veracidad material no puede ser acreditada bajo ningún concepto técnico".

El planteo es uno de los varios que hicieron las defensas de los acusados en la causa y que tienen que resolver el juez Armella y el fiscal federal Sergio Mola . Se trata del expediente por corrupción que se inició contra Insaurralde luego del viaje de lujo a Marbella que hizo en septiembre de 2023 con la modelo Sofía Cleric i en el yate "Bandido" y por el que tuvo de irse del cargo de jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof .

La Fiscalía pidió la indagatoria de Insaurralde y de un grupo de familiares como presuntos testaferros y está pendiente un peritaje contable que se prevé terminará a principio de mes. Además, Mola solicitó la detención de Insaurralde y Cirio, lo que fue rechazado por el juez que les prohibió la salida del país.

Después de la difusión de los videos, la justicia ordenó varias medidas de prueba. Una de ellas fue citar a testigos que conocieron el vestidor para que declaren si el de las imágenes es el mismo de la casa de Insaurralde. Los primeros fueron dos oficiales de la Policía Federal que hicieron el allanamiento en la propiedad en octubre de 2023 en el inicio de la causa y no reconocieron el lugar.

Al oficial Damián Farina le mostraron la foto del vestidor que se tomó en el allanamiento y le preguntaron si era el mismo que el del video de Cirio. Contestó que no: dijo que a simple vista el vestidor de la casa es amplio con vidrios oscurecidos y el del video, angosto y sin vidrios.

La suboficial Miriam Chazarreta dijo que no recordaba con exactitud el lugar por el tiempo que pasó y sobre la comparación de los vestidores sostuvo que no recordaba que haya una similitud entre el vestidor del video y el de la foto del allanamiento.

Los dos testigos agregaron que cuando hicieron el procedimiento la casa parecía deshabitada porque los muebles estaban tapados con sábanas y había olor a encierro y estaba sucio. Tampoco que hayan advertido indicios de refacciones. Una de las sospechas de la justicia es que el lugar fue modificado después del video y sobre eso se tomaron medidas de prueba.

La semana que viene declararán como testigos dos mujeres que trabajaron en la casa de San Vicente. Una de ellas actualmente lo hace con Cirio.

Por otra parte, de manera espontánea se presentó en el expediente el financista Martín Migueles , pareja de la vedette y conductora Wanda Nara . Lo hizo con un escrito, a través de su abogado Yamil Castro Bianch i, para aclarar que él no tiene el video, ni lo vio, ni habló con nadie sobre ese tema. La aclaración, explicó, fue porque en distintos medios se hizo referencia a que tenia relación con las imágenes.

"Niego de manera categórica haber tenido conocimiento previo de ese supuesto material, haberlo recibido, poseído, almacenado, reproducido, remitido o puesto en circulación bajo cualquier modalidad", sostuvo Migueles.

El financista también pidió que ante cualquier duda se analice su celular. El móvil está secuestrado en la causa por las irregularidades con la venta de dólar oficial y el pago de coimas para obtener importaciones a través de las SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández . Allí está imputado junto a, entre otros, Elías Piccirillo, ex marido de Cirio.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín