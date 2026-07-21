Brutal femicidio: hace un año lo condenaron por hostigar y agredir a su pareja, que era su prima, violó las restricciones y la mató de una puñalada

Un brutal femicidio conmociona a la localidad cordobesa de Santa María de Punilla . La víctima fue Rocío Gómez , una jóven de 27 años, y el presunto asesino su pareja y primo hermano , con quien tenía una hija de dos años y que fue detenido minutos después del violento ataque.

Maximiliano Ezequiel Baudraco había sido condenado el año pasado por hostigar y agredir a Rocío . La pena, de ejecución condicional, fue a dos años y dos meses de prisión. El acusado, que según testigos le dijo a un vecino que había atacado a Rocío, violó sistemáticamente las restricciones de acercamiento y este lunes, después de una nueva discusión, la apuñaló.

Medios locales precisaron que la mamá de Rocío había denunciado a Baudraco por agresiones a ella y a su hija. "Él tenía restricción, no podía acercarse porque ya había estado detenido por haber golpeado a mi hermana y a Rocío también , pero no hacía caso; él iba igual", le dijo Beatriz Palacio, tía de Rocío, a La Voz .

La joven asesinada y Baudraco eran primos hermanos pero mantenían una relación desde hace años y hasta tuvieron una hija.

" Era una crónica anunciada , estas cosas se veían todos los días entre ellos dos. Ellos eran primos hermanos. Siempre había agarradas, era normal esto", lamentó un vecino de la familia antes de asegurar que más de una vez hicieron denuncias.

El violento ataque que terminó con el femicidio de Rocío Belén Gómez fue en la madrugada de este lunes, después de un festejo familiar . En el lugar también estaba la mamá de la víctima, que salvó su vida porque logró escaparse por la ventana, contó su hermana.

"Mi hermana tuvo que saltar por una ventana porque aparentemente quiso atacar a mi hermana también y salió corriendo para pedir auxilio . Cuando ella volvió, Rocío ya estaba sin vida", detalló la tía de Rocío.

Además de la hija con Baudraco, Roció tenía otras dos hijas de una pareja anterior. Las tres nenas quedaron por el momento a cargo de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

A Baudraco lo condenado en octubre del año pasado por "coacción y resistencia a la autoridad y daño calificado" . El hombre de 40 años econoció en un juicio abreviado que los hechos por los que fue condenado habían ocurrido a mediados de 2023.

Además de ese fallo en su contra, Baudraco tenía una restricción por la denuncia que había realizado la mamá de Rocío.

Fuente: Clarín