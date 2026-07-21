Dos menores detenidos por un crimen de motochorros en Loma Hermosa: quién era el policía que mataron de un disparo en la cabeza

Un cabo de la Policía Federal (PFA) fue asesinado este lunes de un disparo en la cabeza por la noche. Los autores del crimen fueron dos motochorros que le robaron la moto en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Por el crimen hay dos detenidos , uno de ellos menor de edad.

En un video obtenido de las cámaras de seguridad de la zona, se ve cuando el cabo Cristian Alberto Gerez , de 36 años y quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, fue abordado por los asaltantes en Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo.

En el video, que muestra que todo ocurrió a las 20.20, se ve que los motochorros se ponen a la par del Scooter 110 cc. que conducía el cabo, justo cuando otra persona pasaba caminando.

Primero, los ladrones dispararon al aire y el cabo detuvo su marcha. Allí, uno de los asaltantes lo obligó a bajarse de la moto, que quedó tirada en el piso.

El policía comenzó a retroceder mientras el asaltante lo apuntaba con su arma y le sacaba un bolso negro que llevaba la víctima. En el video también puede verse que el policía realizó un movimiento similar al de sacar su arma reglamentaria. Fue en ese momento que el asaltante le disparó dos veces.

El ladrón volvió sobre sus pasos hasta subirse a la moto del cabo. Unos instantes antes, su cómplice había escapado en el rodado con el que habían llegado ambos.

De acuerdo con la información oficial, Gerez recibió un disparo mortal en la cabeza . Los vecinos llamaron al 911, lo que hizo que efectivos de la Comisaría 5ta de Tres de Febrero fueran al lugar. Allí constataron que la víctima se encontraba inmóvil. Luego, personal del SAME verificó que no tenía signos vitales y murió en el lugar.

“Cuando salí a la calle me encontré con el policía ya fallecido. Empezaron a acercarse vecinos, llegaron los patrulleros y ahí nos fuimos enterando lo sucedido”, dijo Micaela, una vecina. “Se vive así. Todos los días te enterás de una noticia así y vivimos con esta inseguridad. Yo salgo con el perro y me vuelvo a mi casa”, agregó.

Según indicaron las fuentes, la Policía Científica que trabajó en el lugar determinó que el arma reglamentaria del Policía Federal, una Pietro Beretta calibre 9 milímetros, se encontraba en el bolso robado y que el cabo no tenía otra arma en su cintura.

De las primeras tareas de los investigadores se logró la detención de urgencia de un adolescente de 17 años en el barrio Puerta 8 de San Martín. Fue identificado por usar ropa similar al sospechoso que le disparó al policía.

Al ser menor de edad, la causa quedó en manos de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Una de las primeras medidas que se solicitó fue realizar el barrido electrónico para establecer si posee partículas en sus manos que puedan ser asociadas a que realizó disparos en las últimas horas.

La investigación continuó. Luego del análisis de las cámaras de seguridad para establecer hacia dónde fueron los motochorros, se centró la búsqueda en el barrio Curita de San Martín.

Allí fue apresado otro menor , de 16 años. Está acusado de ser quien manejaba la moto con la que interceptaron al cabo Gerez.

El adolescente era buscado por una causa similar en la que el 28 de junio hirió de varios disparos a dos hombres para también intentarles robarle la moto, en las inmediaciones del barrio Curita.

También era investigado por otro robo de una moto en diciembre del 2025. En ese momento, junto con al menos tres motochorros más, le sustrajeron el rodado a un joven en San Martín.

La investigación continuará para establecer si los dos menores aprehendidos fueron los que mataron al cabo Gerez.

Cristian Alberto Gerez nació hace 36 años, el 16 de octubre de 1989. Según sus registros en bases de datos financieras, registró un domicilio en Santiago del Estero y luego en las localidades de Caseros (Tres de Febrero) y San Martín.

Ingresó a la Policía Federal Argentina en noviembre de 2016. En la actualidad se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones, en donde se ocupaba de mantenimiento y custodia de las redes exteriores de la PFA.

También registró un trabajo en relación de dependencia en una fábrica de pinturas.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín