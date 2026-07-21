Imputaron y encarcelaron a un hombre por intentar matar con un martillo a su ex cuñado en Rosario

Un hombre intentó matar a su cuñado a martillazos en Rosario la semana pasada y ahora fue imputado por intento dehomicidio.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves 16 de julio en Villa Pororó , en la zona oeste de la ciduad . Pasadas las 0.22, vecinos de las inmediaciones de Riobamba al 5000 fueron alertados por gritos y corridas en el asentamiento que bordea las vías del ferrocarril Belgrano . Lo que parecía una discusión familiar escaló en cuestión de minutos hasta transformarse en un hecho de extrema gravedad.

En el centro del conflicto, J. G. S. , de 33 años, y su excuñado , H. C. , de 44. Según la acusación fiscal, la disputa derivó en un ataque brutal: J. S. habría tomado un martillo y golpeado en reiteradas ocasiones a la víctima en la cabeza . La escena, presenciada por al menos un testigo, dejó a H. C. tendido en la vía pública con lesiones de alta complejidad.

La intervención policial fue inmediata. Un móvil del Comando Radioeléctrico patrullaba por La Paz y Camilo Aldao cuando una joven de 22 años, visiblemente alterada, hizo señas a los agentes. Informó que un hombre que huía a pie acababa de agredir a otra persona . Esta alerta permitió a los efectivos interceptar al sospechoso en Riobamba al 5500 , a escasos metros del lugar del hecho. J. S. fue identificado en el acto: presentaba manchas de sangre en las manos y, según los agentes, se hallaba en evidente estado de alteración.

En simultáneo, otra comisión policial acudió al punto exacto de la agresión. En Riobamba al 5050 , los uniformados encontraron a la víctima tendida en la vía pública , inconsciente y con signos evidentes de trauma craneal . Un testigo aportó un dato clave: el agresor había utilizado un martillo y tenía vínculo familiar con el herido.

Según lo informado por el portal Rosario3 , personal médico del SIES arribó al lugar y brindó las primeras asistencias. El parte inicial fue categórico: politraumatismos y un grave traumatismo de cráneo . El paciente fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) , donde ingresó directamente a la unidad de terapia intensiva.

De acuerdo con los informes médicos, Hugo Elvio C. sufrió fractura y hundimiento frontotemporal derecho de cráneo, fractura multifragmentaria con hundimiento de la pared externa y del techo de la órbita derecha, un hematoma subdural agudo y una contusión hemorrágica . Todas estas lesiones, de acuerdo con los especialistas, pusieron en riesgo su vida desde el primer momento. El diagnóstico al cierre de esta edición es reservado: el paciente permanece intubado y bajo monitoreo permanente.

El procedimiento policial incluyó un rastrillaje pedestre en la zona para hallar el martillo utilizado en el ataque, aunque el elemento no fue encontrado . La investigación quedó a cargo de la Fiscalía , que dispuso la custodia del acusado y la recolección de pruebas testimoniales y materiales.

La audiencia imputativa se realizó durante el fin de semana Centro de Justicia Penal . La Fiscalía acusó formalmente a J. S. de tentativa de homicidio simple en calidad de autor.

La jueza de primera instancia Luciana Vallarella escuchó los argumentos de la fiscalía y la defensa, y finalmente resolvió dictar prisión preventiva efectiva por 120 días para el imputado. Durante este plazo, se continuará con la investigación y la recolección de evidencias antes de una eventual elevación a juicio oral.

Las autoridades judiciales no descartan que en las próximas semanas se produzcan avances en la investigación, especialmente en torno a los motivos que originaron la discusión y al contexto de la relación previa entre los involucrados. El caso podría llegar a juicio una vez cumplido el plazo de prisión preventiva, dependiendo de la evolución del cuadro clínico de la víctima y de la evidencia reunida en el expediente.

Fuente: Infobae