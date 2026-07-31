Ataque a ancianas en un geriátrico de Mar del Plata: agravan la acusación contra el cuidador y lo dejan preso

Nicolás Cichero (37), el enfermero que cuidaba a dos ancianas que fueron atacada en un geriátrico de Mar del Plata , sufrió este viernes un duro revés judicial: la fiscalía agravó la acusación en su contra y dispuso que quede alojado en una celda del penal de Batán.

La orden de detención la emitió el juez de Garantías N°1 de Mar del Plata, Daniel De Marco, a partir de un pedido del fiscal Carlos Russo, quien recaratuló la causa, la cual pasó de lesiones leves a lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

Estos delitos prevén penas de cumplimiento efectivo, lo que justifican, -para la fiscalía- su detención, la cual la llevó a cabo la Policía en la casa de Cichero, quien no opuso resistencia.

La detención se produce días después de que las cámaras de seguridad instaladas dentro del geriátrico "Hogar David", de Funes al 1700, captaron una serie de episodios estremecedores: un cuidador golpeando a una anciana con una cuchara y otra en que la pasa de una silla a una cama en tanto le dice "¿Por qué no te morís?"

A la crudeza de las imágenes se le sumaron una serie de registros de audio que constan en el expediente judicial: "Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas", le dice a una interna, y la amenaza: "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza".

En tanto, se estima que este sábado el imputado será trasladado desde Batán a los tribunales marplatenses para ser indagado por el fiscal de la causa. Tendrá la oportunidad de dar su versión de los hechos o bien optar por guardar silencio.

A su vez, el fiscal Russo aguarda los resultados de una serie de medidas de prueba, como pruebas psicológicas y recepción de nuevos testimonios de las familias afectadas, para avanzar con la investigación, y una vez que cuente con más elementos podría pedir la prisión preventiva del acusado.

El violento episodio ocurrió este lunes pasadas las 19 y fue l a propia administración de la residencia la que radicó la denuncia en contra de Cichero, luego de haber cotejado las filmaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Tras la denuncia y la viralización de los videos, el enfermero fue notificado este jueves de la formación de la causa y como en ese momento la carátula era "lesiones leves", -un delito excarcelable- no quedó detenido y se fue a su casa.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud bonaerense emitió un acta de clausura provisoria contra el geriátrico , por lo que "tienen 5 días hábiles para iniciar los trámites de regularización, de lo contrario se convierte en clausura definitiva con traslado de usuarios". De ella se desprende que la habilitación correspondiente -que debe ser renovada cada 5 años- estaba vencida.

Fuentes del ministerio explicaron a Clarín que al establecimiento se le hizo una inspección hace dos meses. "Se los intimó a que inicien el trámite de renovación de la habilitación, un trámite que los usuarios tienen que iniciar de manera inmediata. Al no haberlo hecho, les corresponde una clausura provisoria hasta que reordenen su situación", explicaron.

Fuente: Clarín