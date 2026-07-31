Condenan a un joven por un intento de robo y por agredir a su pareja en Las Toninas

ZONALES





El Juzgado Correccional N.º 2 del Departamento Judicial de Dolores condenó a seis meses de prisión de ejecución condicional a un joven que admitió su responsabilidad en un intento de robo y en un hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Las Toninas.





La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la Fiscalía, la Defensa Oficial y el imputado, quien fue hallado culpable de robo en grado de tentativa y de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, delitos que fueron considerados en concurso real.





Intentó robar una vivienda





Uno de los hechos ocurrió el 28 de agosto de 2025, cuando el condenado y otro hombre intentaron ingresar a una vivienda ubicada sobre Costanera al 200.





De acuerdo con la investigación, ambos forzaron una ventana trasera para ingresar al inmueble con fines de robo, pero el accionar de la alarma y el aviso de un vecino frustraron el ilícito.





Tras una persecución por la zona de playa, ambos fueron detenidos por efectivos policiales en una construcción abandonada, donde se secuestró una mochila que contenía griferías y conexiones usadas.





Violencia de género





El segundo episodio tuvo lugar entre el 10 y el 13 de septiembre de 2025, cuando el joven agredió físicamente a su pareja dentro de la vivienda que compartían junto a la hija de ambos.





La situación fue detectada a partir de una intervención de la Línea 144, que alertó sobre un caso de alto riesgo. A raíz de esa comunicación, personal policial y judicial intervino para resguardar a la víctima y a la menor.





Las pericias médicas constataron diversas lesiones compatibles con golpes y agresiones, entre ellas hematomas en la cabeza, rostro, cuello, hombro y piernas, además de escoriaciones y marcas provocadas por sujeción y mordeduras.





Posteriormente, la mujer y su hija fueron alojadas preventivamente en un hogar de protección destinado a víctimas de violencia de género.





Reglas de conducta





Además de la pena de prisión en suspenso, el juez impuso una serie de reglas de conducta por el plazo de dos años.





Entre ellas se encuentra la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima y de mantener cualquier tipo de contacto, ya sea personal, telefónico o mediante redes sociales.





También deberá realizar tratamiento psicológico, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.





La resolución judicial consideró acreditados ambos hechos mediante las actuaciones policiales, informes médicos, declaraciones testimoniales, registros fotográficos e informes elaborados por los organismos que intervinieron durante la investigación.