Despejaba una ruta tras el temporal de nieve en el Sur, desbarrancó con la motoniveladora desde 50 metros de altura y murió

Un operario murió en Chubut luego de que la motoniveladora que conducía desbarrancara y cayera al vacío desde el tramo de la ruta en el que trabajaba para despejarla de nieve. Se trata de un hombre de 56 años, maquinista de una empresa subcontratada por la gobernación de esa provincia para el operativo de mantenimiento invernal, en medio de las intensas nevadas que aquejan la región patagónica desde hace semanas.

El accidente ocurrió alrededor de las 21.30 del jueves, en un trazo de la Ruta Nacional 260 de la zona de Ricardo Rojas, en el extremo sudoeste de Chubut. En particular, en el área conocida localmente como Bajada de la Cancha estaba trabajando Hugo Fabián Calderero , de 56 años y oriundo de Trevelin, en la operación de una motoniveladora para despejar la ruta de nieve.

Calderero estaba en la motoniveladora. Era maquinista de la empresa Servicios Río Mayo, firma que fue, a su vez, subcontratada por la empresa Dos Arroyos, que ganó la licitación de Vialidad para llevar a cabo las tareas de mantenimiento invernal en la Ruta Nacional 260 durante este año. Ese punto en específico se trata de uno transitado caudalosamente por camiones que viajan desde y hacia el paso internacional Huemules.

Todavía se desconocen las causas exactas, pero los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que la misma acumulación de nieve en la calzada de la ruta habría hecho perder el control de la motoniveladora a Calderero, y ambos, la máquina pesada y él, cayeron al precipicio hacia un barranco de unos 50 metros de altura a la vera de la ruta.

El operario de 56 años murió en el lugar, aunque la alerta por su accidente se activó alrededor de una hora más tarde . Según lo comunicado por el Ministerio Público Fiscal provincial, agentes de la comisaría de Lago Blanco acudieron al lugar tras la alerta y constataron el fallecimiento de Calderero .

El abogado de fiscalía interviniente, Brian Mac Donald, dispuso que durante la mañana de este viernes personal de la Subdivisión de Policía Científica de Sarmiento realizara una inspección ocular en el lugar del accidente y entrevistara a personas que estaban en los alrededores al momento del infortunio.

Los investigadores dejaron trascender que no encontraron indicios de participación de terceros. Intentan discernir si Calderero pudo haber sufrido algún problema de salud durante su operación de la motoniveladora o si fue la nieve en la calzada lo que le hizo perder el control.

"Personal de la comisaría tomó conocimiento de que a unos 60 kilómetros de la localidad de Lago Blanco una una motoniveladora de una empresa tercerizada que estaba trabajando para Vialidad Nacional y que se dirigía hacia la localidad de Lago Blanco, por causas que se tratan de establecer, perdió el control de la máquina y terminó desbarrancando unos 50 metros aproximadamente por el campo ", explicó Cristian Mulero, jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, con jurisdicción en el caso, a la prensa local. Precisó, además, que la máquina era una New Holland RG 170.B Evo.

"El cuerpo fue trasladado y estamos en espera de que la Fiscalía ordene la entrega del mismo a sus familiares", agregó Mulero.

La comunidad local no tardó en reaccionar al accidente fatal de Calderero. Este viernes, la jefa de la comuna rural Lago Blanco, Micaela Bilbao, se pronunció públicamente sobre lo ocurrido: "Con profundo pesar, quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias a la familia de Calderero, a sus seres queridos y a todo el equipo de Servicios Río Mayo por esta dolorosa e irreparable pérdida".

Y enfatizó en sus redes sociales: "Hay noticias que jamás esperamos recibir. Lamentablemente, quienes trabajan cada día para mantener transitables nuestras rutas afrontan riesgos enormes, especialmente en un invierno tan duro y complejo como el que estamos viviendo, con condiciones que hacía más de dos años no se presentaban".

Una sobrina de Calderero también publicó sentidas palabras luego de que se conociera el accidente: "Tío querido, te vamos a extrañar mucho. Que Dios traiga consuelo a mi tía y a nuestra familia".

Fuente: Clarín