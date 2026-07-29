Así era el helicóptero que cayó en San Juan: un día antes del accidente realizó un tour con periodistas

El helicóptero que se estrelló este miércoles en San Juan cuando iba rumbo a La Rioja con siete personas a bordo había sido utilizado un día antes en un tour en el que participaron un grupo de periodistas . El grupo había sobrevolado la capital provincial.

"Esos héroes anónimos que arriesgan su vida para sofocar incendios, nos enseñaron cómo se hacen las maniobras desde un súper helicóptero . Una experiencia increíble", contó la

La mujer, junto con camarógrafos de varios medios de la provincia, había viajado en la misma aeronave que se accidentó en la zona de Ischigualasto.

La aeronave, un Bell 412-KGR, pertenecía a la empresa privada JasFly contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para brindar una capacitación en San Juan.

"Dependiendo de la configuración utilizada, esta aeronave es especialmente apta para trasladar pacientes con cuidados de alta complejidad, efectuar rescates en zonas montañosas o áreas de imposible acceso terrestre ", precisaron en las redes sociales de JasFly - Servicios Aéreos .

"Pensado para operar en situaciones críticas" , tal lo describió la empresa, se trata de un helicóptero biturbina desarrollado "para cumplir misiones en escenarios donde se requiere rapidez de respuesta y capacidad de operación en terrenos difíciles".

Entre sus funciones habituales se cuentan el traslado de brigadistas, las evacuaciones sanitarias, los rescates, el transporte de carga y pasajeros y el apoyo durante incendios forestales . El modelo fue diseñado pare operar en ambientes de montaña o con elevadas temperaturas.

En el sitio web oficial de la empresa destacan que "por más de 75 años, Bell ha sido un socio de confianza para los operadores de seguridad pública a nivel mundial ". En esa línea, remarcaron que implementaron "el primer helicóptero contra incendios del mundo y el primer helicóptero de la policía del mundo".

En cuanto a sus características técnicas, esta aeronave tiene capacidad para transportar hasta 14 pasajeros además del piloto , y puede alcanzar "una velocidad de crucero cercana a los 225 kilómetros por hora y operar a una altitud de hasta 20.000 pies".

Un día antes de la tragedia, equipos periodísticos habían viajado en el helicóptero que se cayó en San Juan y en el que este miércoles perdieron la vida siete personas.

La presencia de comunicadores en la aeronave, que participaba en una capacitación nacional destinada a unificar los protocolos de actuación frente a incendios forestales, tenía por objetivo mostrar cómo trabajaban en conjunto brigadistas, bomberos y pilotos especializados.

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Según detalla SanJuan8.com , los profesionales "compartían técnicas y procedimientos para que todas las fuerzas utilizaran el mismo lenguaje operativo durante una emergencia"

La demostración se hizo en el Aeroclub de Pocito . Después, durante el vuelo, el piloto explicó en tiempo real cómo funciona el sistema de combate aéreo del fuego. La idea, dice el mismo medio de comunicación, "era mostrar la preparación y el nivel de entrenamiento de quienes tienen la misión de enfrentar incendios forestales en distintos puntos del país".

Fuente: Clarín