Caída del helicóptero en San Juan: había neblina en la zona de la tragedia y peritan la aeronave para avanzar sobre las hipótesis

Una vez confirmada la muerte de los siete tripulantes del helicóptero que cayó en San Juan , las autoridades comenzaron a investigar las causas de la tragedia . En la búsqueda de hipótesis , uno de los primeros elementos que cobró fuerza fue la escasa visibilidad por acción de la neblina.

El fenómeno climático se produce cuando la humedad en el aire se condensa en pequeñas gotas de agua suspendidas al ras de la superficie, reduciendo la visibilidad entre uno y diez kilómetros.

Mario Riveros , el intendente de Valle Fértil, el lugar donde fue hallado el helicóptero, aseguró que durante la mañana de este miércoles en San Juan "había neblina" y que esa podría ser la principal causa del accidente aéreo

"Me encontraba en mi despacho para la hora de apertura de la capacitación en nuestro departamento y de repente el jefe del escuadrón 4 de la Policía de San Juan nos informa que se suspendía el evento porque había sufrido un siniestro el helicóptero. Tomé contacto con Defensa Civil y me dice que a esa hora había neblina en la zona" , indicó Riveros por TN.

Sin embargo, en la investigación -aún en una etapa temprana- peritan los restos de la nave para saber si el helicóptero sufrió un desperfecto mecánico durante el vuelo que cayó en el Parque Provincial Ischigualasto.

"El lugar no era muy accesible", remarcó el intendente de Valle Fértil sobre la zona dónde hallaron la nave. Ese carácter inhóspito dificultó el operativo para llegar al lugar.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que "las causas del siniestro continúan bajo investigación" y se "mantiene contacto permanente con las autoridades competentes".

Comunicado oficial AFE. pic.twitter.com/NWqnjAtQxn

"Se colaborará con todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, acompaña a las familias de las víctimas y a las instituciones involucradas en este difícil momento", agregó la AFE.

La aeronave, un Bell 407-KGR , pertenecía a la empresa privada JasFly contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para brindar una capacitación en San Juan, y estaba activo, ya que había sido utilizado un día antes en un tour en el que participaron un grupo de periodistas. El grupo había sobrevolado la capital provincial.

Fuente: Clarín