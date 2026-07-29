La primera reacción del gobernador Marcelo Orrego por la tragedia en San Juan: “Inmenso dolor”

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , compartió un mensaje en sus redes sociales con motivo del accidente aéreo en el que este miércoles murieron siete personas luego de la caída del helicóptero que los transportaba durante un curso de capacitación en combate de incendios forestales.

Orrego, que se encuentra en Londres participando de una serie de encuentros con referentes de importantes fondos internacionales, expresó su "inmenso dolor" por la muerte de los ocupantes de la aeronave y recordó que había trabajado con ellos.

"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas ", escribió el gobernador esta tarde a través de su cuenta de Facebook.

En el accidente murieron el Subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla ; el jefe de Bomberos , Rubén Castro ; el director de Protección Civil, Carlos Heredia , y el Subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

Además, murieron los cordobeses Andrés Bosch , coordinador del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego; Rodrigo Aimeta, técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, y Matías Valenzuela, piloto de la empresa originario de la Provincia de Buenos Aires.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San…

En su publicación, el gobernador definió a las víctimas del accidente como " servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos" y recordó que tuvo "el honor de trabajar codo a codo con ellos en diferentes situaciones".

Además, expresó sus más sinceras condolencias "a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor" e hizo extensivo el acompañamiento "a cada uno de sus seres queridos".

En tanto, decretó 3 días de duelo provincial, instruyendo la bandera a media asta y el cese de actos festivos estatales.

Con profundo dolor acompaño a las familias, seres queridos y compañeros de quienes perdieron la vida en este trágico accidente. Elevo una oración por su eterno descanso y envío un fuerte abrazo a todos los que hoy atraviesan este difícil momento. https://t.co/TdQdAUi4lL

Por su parte, el vicegobernador de la Provincia , Fabián Martín, también expresó su acompañamiento a las familias seres queridos y compañeros "de quienes perdieron la vida en este trágico accidente".

"Elevo una oración por su eterno descanso y envío un fuerte abrazo a todos los que hoy atraviesan este difícil momento", expresó además Martín este miércoles en sus redes.

Por su parte, Laura Palma, la ministra de Gobierno de San Juan, habló de "una tristeza inmensa para los sanjuaninos" y de "una tragedia que enluta al Gobierno de San Juan".

Desde el Gobierno provincial también compartieron un comunicado en el que, en la misma línea, expresaron sus condolencias y acompañamiento a las familias.

Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan: nuestro coordinador regional Centro, Andrés Bosch; nuestro brigadista e instructor, Rodrigo Aimetta, cuyas vidas… https://t.co/yB2zjH1E1k

Tras conocerse el accidente, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , compartió un comunicado a través de sus redes en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y recordó que la aeronave se dirigía a su provincia para colaborar en las tareas para combatir un incendio forestal.

"Con enorme tristeza y profundo dolor recibimos la noticia del trágico accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de San Juan, en el que lamentablemente perdieron la vida siete personas . ​Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad, mientras se dirigían a nuestra provincia para brindarnos su ayuda y combatir los incendios en Chilecito", escribió el gobernador.

Con enorme tristeza y profundo dolor recibimos la noticia del trágico accidente de helicóptero ocurrido en la provincia de San Juan, en el que lamentablemente perdieron la vida siete personas. ​Entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad,…

​En su publicación, Quintela recordó a todas las víctimas y le brindó su acompañamiento y el de la provincia "a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo y a todo el pueblo sanjuanino". Además, dedicó una mención especial a Andrés Bosch, el coordinador del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego, a quien conoció "trabajando en momentos muy difíciles" para la provincia, y con quien, sostuvo, compartía un "enorme compromiso del deber público".

El helicóptero en el que viajaban siete personas que participaban de un curso de capacitación de combate de incendios forestales cayó este miércoles en San Juan . Las autoridades de la provincia confirmaron la muerte de todos los ocupantes, entre los que había jefes de la Policía provincial, Bomberos y un funcionario del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego.

En tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional detalló que la aeronave es un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias. La aeronave llevaba la matrícula LV-KGR.

El helicóptero, que estaba siendo utilizado para brindar una capacitación en San Juan, tenía como destino final la provincia de La Rioja, en donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Fuente: Clarín