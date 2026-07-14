Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron un memorándum de cielos abiertos

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay acaban de firmar un memorando de entendimiento que apunta a crear una zona común de cielos abiertos. La iniciativa, denominada Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), fue suscripta por las autoridades aeronáuticas de los cuatro países, según comunicó el martes la Secretaría de Transporte, y establece el compromiso de abrir sus respectivos espacios aéreos para que cualquier aerolínea de otro de los países pueda hacer vuelos internos.

“Mediante este memorando de entendimiento suscripto entre autoridades del sector aéreo de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, las partes expresaron su voluntad de comenzar a trabajar conjuntamente en la construcción de un espacio aéreo regional más integrado, estableciendo las bases para avanzar hacia un esquema de mayor apertura entre los países signatarios”, dice el texto que difundió la Secretaría de Transporte.

La intención apunta a crear un espacio aéreo al estilo de la Unión Europea, donde las líneas aéreas pueden establecer rutas internas dentro de zona común.

“Con ese objetivo, las partes manifestaron su intención de concederse, de manera multilateral y recíproca, amplios derechos para la operación de servicios aéreos comerciales, contemplando todas las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluyendo la Novena Libertad del Aire, conforme a los futuros acuerdos que se desarrollen en el marco de esta iniciativa”, dice el texto difundido por el Gobierno.

¿Qué es la novena libertad del aire? Que la aerolínea de un país puede establecerse en otro país para hacer vuelos internos sin que esa aeronave tenga como punto de partida o de regreso a su país de origen. Por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas haga vuelos de cabotaje en Chile , entre Santiago y Antofagasta, sin salir desde Buenos Aires. O que la aerolínea Sky pueda hacer vuelos entre Buenos Aires y Córdoba , sin salir o regresar hacia Santiago de Chile.

En los hechos, eso ya se puede hacer hace más de dos años. Durante el primer semestre de 2024 Argentina firmó con Chile y con Paraguay , dos de los países que ahora suscribieron el memorándum , acuerdos de cielos abiertos que incluyen la “novena libertad” del aire.

Hasta el momento esos acuerdos no fueron utilizados . Ninguna línea aérea de Chile o Paraguay vino a hacer vuelos de cabotaje a la Argentina. Tampoco las aerolíneas locales (Aerolíneas, JetSmart y Flybondi) abrieron rutas internas en esos países.

El caso novedoso, esta vez, es Brasil. Dueño del principal mercado aéreo interno de la región, el socio grande del Mercosur no sólo restringe los vuelos de cabotaje a líneas aéreas radicadas en su país sino que además les exige que en su composición accionaria haya mayoría de socios locales.

Argentina y Brasil t ambién suscribieron en los últimos años sus propios acuerdos de liberalización aerocomercial, pero con mayores restricciones. Se liberó por completo el máximo de frecuencias semanales que se podía volar entre ambos países, y también se abrió el abanico de puntos de ingreso a los cuales podían llegar los aviones desde un país a otro. Pero los espacios aéreos internos siguen restringidos para las aerolíneas de ambos países. Esa es una barrera que, en teoría, ahora buscarían quitar. ¿Cuándo? No hay fecha por el momento.

“Mediante este memorando de entendimiento suscripto entre autoridades del sector aéreo de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, las partes expresaron su voluntad de c omenzar a trabajar conjuntamente en la construcción de un espacio aéreo regional más integrado, estableciendo las bases para avanzar hacia un esquema de mayor apertura entre los países signatarios”.

Para las líneas aéreas, así planteado, el memorándum no es una invitación a armar nuevas rutas o inversiones en el corto plazo. Pero a la vez abre un panorama que hasta el momento no estaba en el horizonte.

Fuente: Clarín