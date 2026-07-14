“Andá al bailando payaso”: cómo fue la pelea entre Oneto y Burlando que casi termina a los golpes en el juicio por Maradona

Iba a ser una audiencia tranquila en el juicio por la muerte de Maradona . Al menos eso estaba previsto: los fiscales habían convocado a un solo testigo y esperaban terminar el interrogatorio apenas pasado el mediodía. Pero como siempre pasa en este debate oral, un imprevisto -mejor dicho, un escándalo - cambió desde los planes hasta el foco de la jornada .

Los protagonistas del episodio fueron Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna, y Francisco Oneto , defensor de Leopoldo Luque , quienes mantienen una rivalidad desde el primer día en los tribunales de San Isidro.

Hasta este martes, todo parecía estar ligado a una cuestión de roles : Burlando es el abogado de las hijas del Diez y Oneto del principal imputado por el fallecimiento. Sin embargo, esta vez, el conflicto se volvió personal , incluyó insultos y estuvo a minutos de pasar a la agresión física .

Todo comenzó cuando declaraba el testigo Julio Soria , custodio personal del Diez. Su declaración fue más bien reticente y usó mucho el “no me acuerdo” , como suele ocurrir en este juicio donde todos parecen decir menos de lo que saben. En este contexto, el abogado Burlando pidió a los jueces que le adviertan sobre las consecuencias del falso testimonio. Una solicitud que, para Oneto, fue tomada como una amenaza a Soria .

El representante de Dalma y Giannina deslizó por lo bajo que la amenaza no era al testigo. “Es a su cliente” , le dijo al defensor del neurocirujano. El intercambio se dio cuando el custodio del Diez intentaba explicar un llamativo chat con el acusado.

La respuesta de Burlando dio inicio a lo que parecía que iba a ser una discusión más con su antagonista. Oneto le respondió, el abogado de las hijas de Diego retrucó y las chicanas empezaron a ir y venir . La situación escaló con un comentario relacionado a la intimidad del defensor de Luque que generó su enojo.

—“Irrespetuoso. Que me lo diga afuera” , le dijo Oneto.

—“Usted está mal de la cabeza” , insistió Burlando.

El defensor de Luque, enojado como nunca antes se lo vio en este juicio, se levantó de su escritorio y se acercó al de su colega a los gritos. En el marco de esa tensión máxima, el tribunal ordenó un cuarto intermedio para que se calmen .

Contrario a eso, Oneto salió al pasillo y lo invitó a Burlando a salir para continuar la discusión cara a cara . La situación ya era violenta, pero nadie intervino hasta que el abogado de Dalma y Gianinna también salió. Acto seguido, los siguieron unos cinco policías y todos los presentes en el juicio.

En la puerta de la sala, Oneto y Burlando se enfrentaron cara a cara, frente con frente . A su alrededor, se formó una ronda de abogados, secretarios y periodistas que los miraban cual escenario de golpiza. Los policías custodiaban, pero no intervenían.

La discusión fue cada vez más fuerte y llegó al borde de la agresión física.

—“Sos un gil” , le dijo Burlando a Oneto mientras alzaba el pecho como quien se quiere pelear.

—“Anda al bailando, payaso. Payaso de mierda” , le contestó en el mismo tono el defensor de Luque ante los ojos de todos.

La pelea a gritos se extendió por solo unos segundos más hasta que el fiscal Cosme Iribarren agarró a Oneto y lo convenció de correrse. Así, lo llevó hasta una sala ubicada justo detrás del tribunal, donde lo esperaban los tres jueces del TOC N°7 para hablar . Minutos después, también entró Burlando.

Los dos abogados tuvieron una reunión con Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón donde fueron regañados y advertidos por la escandalosa pelea que protagonizaron en medio del debate y delante de un testigo.

El debate oral se reanudó una media hora después. Burlando le dio una palmada en la espalda a Oneto. Se sentaron en sus lugares y el presidente del tribunal dijo ante todos: “La próxima situación que se produzca, los letrados van a ser expulsados de la sala” .

Fuente: Infobae