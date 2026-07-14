Una mujer mató a su hijo de 8 años que padecía retraso madurativo: el marido lamentó que por los feriados la justicia no actuó a tiempo

Un nene de ocho años fue asesinado este lunes a cuchillazos y golpes por su madre , quien padece trastornos mentales y una conflictiva relación con su marido al punto que el hombre denunció en una comisaría de Misiones que el jueves, durante el feriado nacional, ella lo había golpeado "a las trompadas" y por eso dejaba la vivienda. La mujer, que también presentaba cortes en su cuerpo, fue hospitalizada y este martes quedó detenida.

En medio de la conmoción, el padre del niño fallecido lamentó que desde que hizo su exposición ante la policía le avisaron que recién esta semana un juez podía resolver el caso y, resaltó, “ este lunes nos encontramos con la tragedia” .

El caso ocurrió en la localidad de Santa Ana , en el sudoeste de Misiones, y tiene como trasfondo una conflictiva relación de pareja, marcada por denuncias cruzadas, violencia familiar y un posible cuadro psiquiátrico.

Este lunes a media mañana las hermanas mayores de Ilan Mareco Vázquez (8) salieron corriendo de la casa en busca de ayuda. Pocos segundos se habían despertado sobresaltadas por gritos y alcanzaron a ver cómo su madre, totalmente fuera de si, atacaba al nene con un trozo de madera y un cuchillo.

Cuando los vecinos ingresaron a la casa se encontraron con una escena de extrema violencia. El cuerpo del niño que padecía retraso madurativo presentaba numerosas lesiones y estaba en la misma habitación donde la mujer luego intentó quitarse la vida realizándose varios cortes, principalmente en la zona del cuello.

Los vecinos alertaron a la Policía, que rápidamente trasladó a la mujer al Hospital de Santa Ana, desde donde la derivaron al Hospital Escuela doctor Ramón Madariaga de Posadas. Allí recibió curaciones, fue sedada y este martes recibió el alta. El juez que investiga el crimen ordenó su detención en una celda, con una estricta custodia para evitar que intente volver a atentar contra su vida.

El crimen dejó al desnudo una conflictiva relación entre la acusada y su pareja y padre de sus tres hijos. Manuel Vázquez, el marido, admitió que tenía una restricción de acercamiento por una denuncia de violencia conyugal.

Contó que producto de los constantes conflictos de pareja hace un año había abandonado la casa del barrio Ciudad del Este para establecerse en otro lugar. Sostuvo que el acoso no cedió y que era habitual que le enviara los chicos por las noches. “Volví para que no sufrieran los chicos” , admitió.

El jueves de la semana pasada nuevamente estalló el conflicto entre ambos y Vázquez decidió dejarlo asentado en una exposición ante la Policía. El hombre dijo que ese día “me atacó, me levantó a las trompadas de la cama . Agarré mis cosas y me fui”, recordó.

Y, entre sollozos, remarcó que en la comisaría le dijeron que el trámite iba a pasar al Juzgado recién el lunes debido a los feriados del jueves 9 de julio y el puente del viernes. “ Este lunes nos encontramos con la tragedia ”, se lamentó.

El hombre dijo que su pareja nunca amenazó con herir a sus hijos. “Me decía que yo me iba a colgar (ahorcar) si no volvía con ella”, añadió y consultado sobre el asesinato del nene, dijo: "Hizo esto para lastimarme, para que yo me cuelgue solo”.

Vázquez dijo que estaba trabajando en un pueblo cercano cuando se enteró del crimen. “Me llamaron para decirme que mataron a mi hijo... no tengo consuelo ”, acotó totalmente quebrado.

Las denuncias cruzadas entre Vázquez y su pareja comenzaron hace más de dos años, de acuerdo con los registros de la Dirección de Asuntos de Familia y Género.

Si bien en su momento hubo una prohibición de acercamiento del hombre hacia su pareja, esa medida judicial ya no se encontraba vigente. Y que entre los antecedentes no figuran denuncias por hechos de violencia hacia los tres hijos.

María Olmedo, tía de la víctima, relató que los menores de edad habitualmente recibían castigos físicos por parte de su madre. Y que ellos preferían no intervenir debido al temor que les infundía la mujer.

“Estábamos todos así por miedo, no te podías meter tampoco, ir a la casa a defender a los niños porque ella reaccionaba”, detalló. Y que los castigos eran “con cinto, con garrote”.

La mujer contó que la ahora imputada por el crimen presentaba alteraciones mentales y en los últimos tiempos había abandonado el tratamiento médico que le habían indicado. Y que a raíz de ese cuadro la mujer tenía conflictos con la mayoría de los vecinos del barrio Ciudad del Este.

Fuente: Clarín