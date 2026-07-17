AMIA: ante las críticas, la Cámara de Casación aceleró la votación para decidir si es constitucional la ley del juicio en ausencia

Ante las críticas recibidas en el acto por el 32° aniversario del ataque a la AMIA, la Cámara Federal de Casación Penal apuró este viernes los trámites para decidir si es constitucional la ley que creó el juicio en ausencia contra los libaneses e iraníes prófugos y acusados por el atentado terrorista .

En un comunicado oficial se informó que la audiencia reglamentaria se realizará el 10 de septiembre, luego de que este viernes se sorteó a Carlos Mahiques como el juez suplente que falta en la sala II de ese tribunal de alzada.

Los jueces titulares de esa sala son Angela Ledesma y Diego Barroetaveña y a fines del mes pasado se terminó la suplencia de Javier Carvajo.

El defensor oficial de los acusados apeló la decisión del juez Daniel Rafecas y de la Cámara Federal porteña de declarar constitucional la ley sancionada el año pasado con el impulso del presidenta Javier Milei. Y luego fue con un recurso de casación al más alto tribunal penal después de la Corte que está en debate hace unos 5 meses. Barroetaveña ya tendría listo su voto, según fuentes judiciales consultadas por Clarín.

El juico en ausencia será respecto de Alí Fallhijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar si la ley resulta constitucionalmente válida.

En el acto de este viernes, el presidente de la AMIA Osvaldo Armoza exigió a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva "de manera urgente y definitiva" la validez de ese el cambio de mecanismo procesal que supuso la ley y mencionó expresamente a los jueces Barroetaveña, Carbajo y Ledesma. "No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles", sostuvo, al tiempo que pidió que el juicio en ausencia "se convierta en una realidad". Barroetaveña estaba presente en el acto.

También cuestionó la demora del juez federal Daniel Rafecas, responsable del expediente, al considerar "incomprensible" la lentitud para avanzar sobre otros imputados.

En enero pasado, el fiscal de la AMIA Sebastián Basso reclamó rápido inicio del juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses acusados del atentado de 1994 porque ya se murieron a fueron asesinado s 6 de los 15 autores materiales o intelectuales.

“Una de las razones de apurar el juicio en ausencia es que el paso del tiempo hace que no pueda haber justicia y van muriendo los protagonistas”, advirtió Basso, el sucesor de Alberto Nisman en esas funciones.

El asesinato del líder supremo de Irán, ayatollah Alí Khamenei –uno de los acusados por haber dado la orden durante los bombarderos de Estados Unidos de principios de mes- se sumó a la lista de muertos: Hassan Nasrallah, Imad Mughniyeh, Alí Hussein Abdallah y Akbar Rafsanjani. La acción penal se extingue automáticamente cuando se comprueba que el acusado está muerto y queda sobreseído.

La ley del juicio en ausencia se sancionó hace un año con el voto de casi todos los legisladores –excepto los kirchneristas- pero las defensas oficiales de los acusados vivos apelaron a la Cámara de Casación la constitucionalidad de esa norma.

Además, el juez Daniel Rafecas debe decidir si procesa a otros acusados tal como le pidió la semana pasada Basso, otro paso previo al juicio en ausencia, que será inédito en la historia argentina.

En forma paralela, el juicio oral a Cristina Kirchner por el encubrimiento de cinco iraníes en el atentado a la AMIA, iniciado por una denuncia de Nisman, ya tiene tribunal asignado pero no fecha de inicio.

En su pedido de procesamiento Basso precisó que Alí Hosseini Khamenei, el ex jefe supremo de Irán murió hace dos semanas en los bombarderos de EE.UU al país persa. Khamenei había nacido el 17 de julio de 1939 en Mashhad, República Islámica de Irán. Provenía de una familia clerical chiita y cursó estudios formales de jurisprudencia islámica, filosofía y lengua árabe en Mashhad y posteriormente en Qom, principal centro teológico del país desde donde dio la orden, según el fiscal, de atentar contra la mutual judía.

Otro de los acusados ya muertos fue Hassan Nasrallah quien fue el secretario general de Hezbollah del Líbano desde la muerte de Abbas al Musawi en 1992 hasta su propia muerte el 27 de septiembre de 2024 durante el bombardeo israelí a la ciudad de Dahieh. La orden de atacar a la AMIA el gobierno de Irán se la dio al Hezbollah

Fuente: Clarín