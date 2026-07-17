Entre Ríos: apuñalaron a un hombre durante los festejos de la Selección y detuvieron a un sospechoso

Un hombre de 38 años fue apuñalado en el abdomen durante los festejos por el pase de la Selección argentina a la final del Mundial en Paraná. El ataque ocurrió el miércoles cerca de las 20, frente a la Catedral Metropolitana, en medio de una pelea que habría comenzado por un conflicto entre exparejas. La víctima fue operada de urgencia y la Policía detuvo a un sospechoso de 30 años.

El violento episodio ocurrió en la esquina de Su Santidad Francisco y Urquiza , mientras miles de hinchas se encontraban en el centro de la capital entrerriana para celebrar el triunfo del equipo nacional.

La víctima fue identificada como Andrés Portillo , de 38 años. Tras recibir la puñalada, fue trasladado consciente al Hospital San Martín, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

Según el testimonio de la pareja de Portillo, ambos participaban de los festejos cuando se cruzaron con Rodrigo Facundo Rosarigo , expareja de la mujer.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, se produjo un intercambio de gestos y comenzó una discusión. Los investigadores intentan establecer si la actual pareja del sospechoso atacó a la mujer con una botella.

Portillo habría intervenido para defenderla y comenzó un forcejeo con Rosarigo. En medio de la pelea, la concentración de personas y la confusión, recibió una puñalada en la zona abdominal .

El presunto agresor escapó del lugar y personal policial inició una investigación para identificarlo y reconstruir las circunstancias del ataque.

Rosarigo, de 30 años, fue detenido el jueves durante un allanamiento realizado por agentes de la División Homicidios en una casa ubicada en la intersección de Paul Harris y Pablo Lorenz, cerca del barrio Thompson.

El hombre quedó acusado de tentativa de homicidio . Durante el operativo, los policías también secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes y agregado al expediente.

Las primeras averiguaciones señalaron que entre Portillo y el detenido habría existido un conflicto previo de varios años .

Según publicó El Once , los investigadores analizan como posible antecedente un homicidio ocurrido en 2017, por el que Portillo cumplió una condena en la Unidad Penal N°1 y recuperó la libertad en 2024. Según la información incorporada a la investigación, la víctima de aquel crimen era amiga del ahora acusado.

Ese antecedente es una de las líneas que evalúa la Fiscalía para determinar el móvil, aunque todavía no se estableció judicialmente si tuvo una relación directa con el ataque .

La investigación comenzó bajo las instrucciones de la fiscal de Delitos Complejos Sonia Vives y quedó luego en manos de Valeria Vilchez, quien deberá indagar al detenido. Los investigadores también esperan la recuperación de Portillo para tomarle declaración.

Fuente: TN