Confirman cuándo regresará al país la Selección Argentina tras la final del Mundial y el Gobierno analiza dar asueto

Pase lo que pase el domingo en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , hay una certeza: el recibimiento a los jugadores de la Scaloneta será masivo. Pase lo que pase el domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, también hay algunas confirmaciones: el equipo de Messi y Scaloni regresará a la Argentina el próximo lunes entre las 13 y las 14 al aeropuerto de Ezeiza.

Según confirmaron las fuentes a Clarín, el regreso será en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que estará preparado para partir de Estados Unidos con destino a Buenos Aires entre la medianoche del domingo y las 3 de la mañana del lunes. Desde la AFA pidieron entre 6 y 8 horas desde el final del partido con España y vuelo de regreso.

Aunque esperan el pitazo final para lanzar una comunicación oficial, desde el gobierno de Javier Milei ya analizan dar asueto el próximo lunes para que todos los que quieran (y puedan) vayan a recibir a Messi y al resto del equipo.

Desde el Gobierno todavía no tienen la precisión sobre el día y la hora de regreso de la Selección, así que esperan esa confirmación para cerrar el asueto. Antes también quieren saber si el recibimiento de la hinchada será el mismo lunes o al otro día.

El punto de encuentro del equipo de Scaloni con los hinchas también se está definiendo por estas horas y todas las fuentes coinciden en algo: serán los jugadores los que decidan el lugar.

Javier Milei ya ofreció "vaciar" la Casa Rosada para que el cuerpo técnico y los jugadores se paren en el histórico balcón de cara a la Plaza de Mayo. “Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío”, aseguró el Presidente, quien remarcó que no tiene "nada que hacer" en una eventual foto de la Selección en la Rosada.

La Ciudad le acercó su propia oferta a la AFA: armar un escenario y un corredor sobre Avenida del Libertador , en la zona de Palermo, como hicieron con el road show de Franco Colapinto a fines de abril. Tampoco hubo una respuesta.

El gobierno de Axel Kicillof también está pensando en la recepción de la Scaloneta. "Nosotros vamos a trabajar en lo que el seleccionado quiera. Eso no se va a saber hasta después del partido porque el fútbol es muy cabulero. Nadie va a hablar de nada antes del partido", indicaron fuentes platenses a este diario.

Según trascendió, una de las posibilidades era que el recibimiento se hiciera en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, pero el estadio está en obra. La AFA de "Chiqui" Tapia quiere que sea sede del Mundial 2030 y lo está adecuando a los requerimientos de Conmebol.

Fuente: Clarín