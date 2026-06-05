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Vuelven las lluvias: cómo estará el tiempo este fin de semana, según el Servicio Meteorológico

Redacción CNM junio 05, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y anticipó que habrá posibilidades de lluvias entre el viernes y el domingo .

La jornada tendrá una temperatura de entre 15°C y 18°C . Durante la tarde se esperan probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% en forma de lluvias aisladas .

El sábado será otro día con condiciones inestables. La temperatura oscilará entre 14°C y 18°C y las mayores chances de lluvias aisladas aparecerán durante la tarde y la noche , con probabilidades de entre 10% y 40% .

El domingo seguirá con cielo variable y posibilidades de precipitaciones durante gran parte de la jornada. El SMN prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 16°C , con entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde y noche.

Según Matías Bertolotti , meteorólogo de TN , la jornada estará marcada por abundante nubosidad y no se descartan chaparrones durante la tarde .

A partir del lunes 8 de junio , las condiciones mejorarían en el AMBA.

Fuente: TN


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