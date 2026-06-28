Vuelven las lluvias al AMBA y se viene el frío intenso: pronostican mínimas de 1 grado para la semana

El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores anticipa que el frío volverá a sentirse con intensidad en el inicio de esta semana, luego del alivio que dejaron las temperaturas algo más templadas durante el fin de semana.

A partir del regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un nuevo descenso de la temperatura que dará paso a una de las mañanas más frías de la semana, con una mínima prevista de apenas 3° grados para el martes en la Ciudad de Buenos Aires .

En el Conurbano el frío se hará sentir aún más. Para el martes se anticipa un piso de un grado en Ezeiza, Lomas de Zamora, Don Torcuato, Tigre, San Fernando y Ciudad Evita , entre otras localidades

Según el pronóstico oficial, este domingo este habrá inestabilidad, pero las condiciones mejorarán a partir de la noche con el avance de una masa de aire frío. Desde el lunes volverá el tiempo estable, aunque acompañado por un marcado descenso de la temperatura.

Para el martes se espera una mínima de 3°C y una máxima cercana a los 13°C, mientras que las mañanas continuarán siendo muy frías durante buena parte de la semana.

En paralelo, el SMN mantiene vigentes alertas meteorológicas en distintas regiones del país . Para este domingo rigen advertencias por tormentas en sectores del norte argentino, donde se prevén precipitaciones intensas, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

También permanecen activas alertas por vientos fuertes en provincias de la región cordillerana y de Cuyo, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en las zonas de mayor altura.

A su vez, el organismo emitió alertas por temperaturas extremas debido al frío en varias provincias del centro y norte del país.

Fuente: Clarín