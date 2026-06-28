Fuerte operativo de seguridad en Casa Rosada y Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

Una amenaza de bomba obligó a desplegar este sábado a la noche un fuerte despliegue de seguridad en la Casa Rosada y en una de las puertas de la Quinta de Olivos . El operativo se desarrolló horas después de la resonante renuncia de Manuel Adorni y minutos antes del partido entre la Selección argentina y la de Jordania, por el Mundial 2026.

El operativo comenzó cerca de las 21.30. Hubo un autobomba, policías bonaerenses y de la Federal, personal de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y agentes de la Policía Federal y de la custodia presidencial que suelen trabajar en Olivos.

También llegó una ambulancia al acceso de Carlos Villate , una de las calles laterales. En los primeros minutos hubo incertidumbre, ante la falta de información oficial. Pero luego se supo que fue por una amenaza de bomba.

"Fue un llamado anónimo al 911. Y hay un gran operativo de prevención en la zona de la Quinta", explicaron desde la Policía Federal.

Según supo Clarín de fuentes oficiales, el llamado al 911 apuntó directamente contra la Casa Rosada, aunque la situación obligó a extender el operativo también a Olivos.

Cerca de las 22, los bomberos dejaron la residencia presidencial, mientras comenzaba el trabajo de perros para detectar la posible presencia de explosivos.

El despliegue preventivo encontró el lugar con varios periodistas en el lugar, por la cobertura de la renuncia de Adorni.

Antes de que se concretara la anunciada salida del jefe de Gabinete, se especulaba con la posibilidad de que Adorni se reuniera en Olivos con Javier Milei. Incluso estaba la posibilidad de que miraran juntos el partido de Argentina y Jordania por el Mundial 2026, que tenía como hora de inicio las 23 de este sábado.

"Esta mañana el Presidente estuvo solo en Olivos. Si se concreta la reunión va a ser a la tarde o la noche", subrayaron más temprano a Clarín fuentes oficiales, antes de que Adorni publicara en redes su carta de renuncias.

Esas mismas fuentes incluso dejaban en pie la la posibilidad de que el encuentro incluyera mirar juntos el partido del Mundial.

Fuente: Clarín