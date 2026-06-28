(VIDEO) Ataque en un hotel alojamiento en Chaco: un hombre entró a una habitación y baleó a un joven de 22 años

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Un violento episodio sacudió la tranquilidad de un hotel alojamiento de la ciudad de Resistencia cuando un hombre armado irrumpió en una de las habitaciones y le disparó a un joven de 22 años que se encontraba junto a una mujer. Tras el ataque, escapó en motocicleta y permanece prófugo.





El hecho ocurrió durante la mañana del sábado en un establecimiento ubicado sobre la ruta Nicolás Avellaneda, a la altura del kilómetro 9. De acuerdo con las primeras investigaciones, una de las principales hipótesis apunta a un conflicto sentimental, ya que el agresor habría encontrado a su pareja en compañía de la víctima. No obstante, los investigadores tampoco descartan que se trate de un posible ajuste de cuentas.





Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. A las 10:31, el sospechoso llegó al lugar a bordo de una motocicleta blanca. Vestía pantalón de jean, una campera oscura y llevaba una capucha que ocultaba gran parte de su rostro.





Las imágenes muestran que el atacante recorrió el complejo y revisó las cocheras de varias habitaciones antes de dirigirse al lugar donde finalmente se encontraba el joven. Ese comportamiento refuerza la sospecha de que sabía con anticipación dónde estaba la víctima.





A las 10:32, el hombre abrió el portón del garaje correspondiente a la habitación e ingresó. Permaneció en el interior durante 45 segundos y luego salió apresuradamente para escapar en la motocicleta. Toda la maniobra quedó registrada por el sistema de videovigilancia del establecimiento.





El joven baleado sufrió una herida de arma de fuego en la pierna izquierda y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Perrando, donde recibió atención médica. Según informaron fuentes policiales, se encuentra fuera de peligro.





Durante su declaración, la víctima manifestó que conocía al agresor y anticipó que impulsará las acciones judiciales correspondientes.





Mientras tanto, efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas y de la División Delitos Contra las Personas continúan analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas para identificar y localizar al autor del ataque, que permanece prófugo.