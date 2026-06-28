Ni Olivia ni Maki: cuál es el nombre sueco que es tendencia en la Argentina

En los últimos años, los nombres extranjeros ganaron terreno en las familias argentinas. Esto ocurre porque cada vez más padres eligen opciones originales , con significados y una historia detrás .

Bajo ese contexto, apareció un nombre sueco que poco a poco empezó a llamar la atención por su sonido delicado y su vínculo con la naturaleza: Linnea .

Su combinación de sencillez , elegancia y significado especial lo convierte en una opción diferente para quienes buscan algo fuera de lo común.

Se trata de un nombre femenino de origen sueco y finlandés. Está inspirado en la Linnaea borealis , una pequeña flor silvestre de color rosado que crece en los bosques del norte de Europa .

La planta fue bautizada en honor al naturalista sueco Carl Linnaeus , considerado el padre de la clasificación moderna de los seres vivos. Con el paso de los años, el nombre Linnea comenzó a utilizarse para niñas y se volvió especialmente popular en Suecia, Finlandia y Noruega.

Su significado suele asociarse con conceptos como la belleza natural , la delicadeza , la pureza y la conexión con el entorno .

La búsqueda de nombres originales se transformó en una tendencia global. Muchas familias ya no quieren elegir opciones demasiado comunes y prefieren nombres con identidad propia, fáciles de pronunciar y con historias interesantes.

Linnea reúne varias características que explican su crecimiento:

La pronunciación más habitual es “Li-né-a” , con el acento en la segunda sílaba.

Su escritura también resulta sencilla y evita confusiones frecuentes , algo que muchas familias consideran al momento de elegir el nombre de un hijo.

Todos ellos comparten una característica: combinan tradición , significado y una sonoridad distinta a la de los nombres más comunes en la Argentina.

Fuente: TN