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Ni Olivia ni Maki: cuál es el nombre sueco que es tendencia en la Argentina

Redacción CNM junio 28, 2026

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En los últimos años, los nombres extranjeros ganaron terreno en las familias argentinas. Esto ocurre porque cada vez más padres eligen opciones originales , con significados y una historia detrás .

Bajo ese contexto, apareció un nombre sueco que poco a poco empezó a llamar la atención por su sonido delicado y su vínculo con la naturaleza: Linnea .

Su combinación de sencillez , elegancia y significado especial lo convierte en una opción diferente para quienes buscan algo fuera de lo común.

Se trata de un nombre femenino de origen sueco y finlandés. Está inspirado en la Linnaea borealis , una pequeña flor silvestre de color rosado que crece en los bosques del norte de Europa .

La planta fue bautizada en honor al naturalista sueco Carl Linnaeus , considerado el padre de la clasificación moderna de los seres vivos. Con el paso de los años, el nombre Linnea comenzó a utilizarse para niñas y se volvió especialmente popular en Suecia, Finlandia y Noruega.

Su significado suele asociarse con conceptos como la belleza natural , la delicadeza , la pureza y la conexión con el entorno .

La búsqueda de nombres originales se transformó en una tendencia global. Muchas familias ya no quieren elegir opciones demasiado comunes y prefieren nombres con identidad propia, fáciles de pronunciar y con historias interesantes.

Linnea reúne varias características que explican su crecimiento:

La pronunciación más habitual es “Li-né-a” , con el acento en la segunda sílaba.

Su escritura también resulta sencilla y evita confusiones frecuentes , algo que muchas familias consideran al momento de elegir el nombre de un hijo.

Todos ellos comparten una característica: combinan tradición , significado y una sonoridad distinta a la de los nombres más comunes en la Argentina.

Fuente: TN


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