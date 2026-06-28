El conmovedor video del bebé al que rescataron: estuvo tres días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

Rescatistas venezolanos e internacionales salvaron a un bebé de debajo de los escombros este fin de semana tras los dos terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio . Según lo informó la Embajada de los Estados Unidos en el país sudamericano con un conmovedor video en el que puede verse al superviviente envuelto en una manta al mismo tiempo que llora .

“Contra todo pronóstico, la esperanza perdura . Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos salvaron a un bebé de entre los escombros tras los terremotos en Venezuela. Cada vida salvada es una victoria” , es el comunicado que emitió el sábado la entidad diplomática en Instagram , mientras enseña el proceso que se llevó a cabo para dar con el pequeño.

Esta exitosa hazaña se sumó a otras, como la de un niño de 11 años que salió prácticamente ileso tras haber quedado atrapado entre la estructura de un edificio; o la de una madre y su hijo , imagen que conmovió a todo el mundo y llevó un mensaje de esperanza en medio del caos que enfrenta Venezuela.

“Dios mío, protege a ese bebé, que puedan reunirlo con su familia” ; “Gracias por todo lo que están haciendo por Venezuela”; “Qué grande sos, Dios” y “Gloria a Dios”, fueron algunos de los mensajes atribuidos a la labor de los rescatistas en la sección de comentarios del reel .

Según el Sistema Mundial de Alerta y Coordinación para Desastres de la Organización de Naciones Unidas (ONU), arribaron al país sudamericano cerca de 21 grupos internacionales de búsqueda y rescate para la asistencia inmediata. Además de Estados Unidos, también la Argentina envió ayuda y se registró la presencia de enviados de Suiza , los Países Bajos , Francia , Qatar , la República Checa , Jordania , el Reino Unido , España , Chile , Colombia , Ecuador , Alemania , Turquía , Italia y Lituania .

Hasta el momento, de acuerdo a la información que brindó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez , hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez , se registraron 1430 muertos y 3238 heridos que ya recibieron asistencia en los centros de campaña desplegados en La Guaira y Caracas.

BBC Mundo replicó el mensaje de Rodríguez y señaló que 3142 familias afectadas se encuentran con ayuda en refugios . En las zonas afectadas, se realizaron más de 7.500 evaluaciones de triaje, más de 12.000 consultas médicas y se repartieron 7,2 millones de kilogramos de alimentos , particularmente en el estado de La Guaira. Se estima que 30.000 personas, entre policías, bomberos, rescatistas, médicos y psicólogos, están prestando sus servicios.

La ONU baraja la cifra de 50.000 desaparecidos , aunque se cree que podría ser mayor. Las 72 horas cruciales para hallar a personas con vida debajo de los escombros ya finalizaron, por lo que ahora inicia otra etapa en las tareas de rescate.

El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) dijo que había un 44% de posibilidades de que pudiera haber hasta 10.000 víctimas mortales y un 30% de posibilidades de que la cifra llegara a 100.000. Sin embargo, este número se calculó en base a terremotos anteriores con características similares y a otros factores, como el tamaño y la profundidad de cada terremoto, por lo que no son predicciones exactas.

Fuente: La Nación