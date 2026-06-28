La muerte de Ernestina Pais: su hermana Federica, José María Muscari, Romina Gaetani y Dalma Maradona participaron del velatorio

Desde este domingo por la mañana, los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Ernestina Pais se reunieron para despedir a la periodista y conductora que murió en un trágico incidente vial el viernes .

Entre las figuras del ambiente artístico que le dedicaron mensajes de cariño se encuentran sus compañeros de “El divorcio del año”, la obra teatral que protagonizaba junto a Diego Ramos, Juan Palomino, Romina Gaetani y Rocío Igarzábal .

Uno de los primeros en llegar a la casa velatoria ubicada en avenida Córdoba al 5000 fue José María Muscari, director de la obra que estuvo en cartel en el Multiteatro Comafi de la calle Corrientes y hacía varios meses había encarado una gira nacional .

“No hay mucho para decir, solo se puede acompañar. Trato de recordar a Ernestina con la alegría que ella tenía. Los que la conocíamos no podemos reaccionar. Sus últimos meses en el escenario fueron de mucha felicidad , estaba en un gran momento personal, ella hizo pública su lucha y su recuperación. Tratemos de recordarla como una persona súper luminosa y feliz", señaló el director teatral, quien llegó acompañado por la productora Laura Espinosa.

Minutos después, Gaetani —otra de sus compañeras— también habló sobre el buen momento que atravesaba la conductora y periodista. “Ella estaba muy feliz, muy contenta en la gira. En sus ratos libres se ponía a escribir en la computadora el libro sobre su vida que estaba escribiendo; daba notas; seguía un guion que estaba haciendo sobre padre”, lamentó.

“Lamentablemente agarró ese auto que yo no sabía que tenía el registro inhabilitado ; si hubiese sabido ni loca la dejaba subirse. El día anterior hicimos función y dijo: ‘Mañana tengo que ir a hacer un trámite a Puerto Madero’. Yo le dije si iba a agarrar el auto porque hacía bastante que no manejaba . No lo puedo creer, todavía no caigo, es una locura", añadió.

Visiblemente conmocionada, la actriz destacó el apoyo que Pais le dio luego de que presentara una denuncia por violencia de género contra su expareja a comienzos de 2025.

“Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande, una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga . Era una mujer con la que me sentía reflejada en muchísimas cosas”, remarcó Gaetani y dijo: “Era un ejemplo cómo acompañaba a la gente que quería, a las personas en general. A mi me abrazó el alma cuando tuve un comienzo de año muy delicado. Sin conocerme me dejó un mensaje . Yo no la conocía personalmente, pero ella estaba preocupada por mí y me decía que no entre en un lugar oscuro”.

“No podía creer que me estuviera hablando Ernestina. Le dije ‘quedate tranquila que voy a estar bien’. Empezamos un diálogo por Whatsapp y un ida y vuelta, y, de la noche a la mañana, terminé en la obra compartiendo todos los días con ella", relató.

Entre las figuras que llegaron a la casa velatoria en las últimas horas se encuentran la actriz María Valenzuela , amiga íntima de Pais; María Carámbula , con quien también tenía un vínculo cercano y habían compartido escenario en la obra teatral “Menopausia Show” y su pareja, el economista Javier Timerman .

Apenas pasadas las 10, arribaron al lugar Federica Pais , hermana de la periodista, y la madre de ambas, Milka Truol . También llegó, acompañado por amigos, Benicio Guyot Pais , único hijo de Ernestina con el fotógrafo Alejandro Guyot. El comediante “Bicho” Gómez , compañero de Pais en el programa “Mañanas informales”, arribó cerca de las 11.

Diego Ramos , Benito Fernández , Julieta Ortega , Malena Guinzburg , Dalma Maradona , Malena Pichot , Alejo Ortiz y Gastón Pauls también se acercaron a darle una última despedida a Pais. Este último tuvo un entrañable vínculo con la conductora y le dedicó unas emotivas palabras . “ Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros . Todo eso fuimos. Y más”, escribió Pauls en su cuenta de Instagram.

También se pudo a ver a otra de sus compañeras de elenco en la obra, “Rochi” Igarzábal . La actriz y ex Casi Ángeles le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales luego de que se conociera la noticia de la trágica muerte.

“ Quiero creer que no es verdad . Amiga, te llamé. Te llamé mil veces”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías de la gira que compartieron. “Decíamos que íbamos a ser millonarias. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto. No quiero entenderlo, no quiero creerlo. Yo estaba fascinada con vos”, añadió.

A partir de las 11.20 comenzaron a irse las primeras personas con rumbo al Cementerio de la Chacarita , en donde se realizó la ceremonia final en la capilla. Minutos después salió el coche fúnebre por avenida Córdoba y la familia salió de forma privada por la cochera. La misa tuvo lugar cerca de las 12 y apenas media hora después el féretro fue retirado y llevado al nicho.

Fuente: La Nación