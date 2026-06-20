Villarruel: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”

La vicepresidenta Victoria Villarruel , presente en Rosario para el Día de la Bandera más allá de que el Gobierno no la invitó, habló con LA NACION y pronunció declaraciones lapidarias contra Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete fue ratificado por el presidente Javier Milei una vez más con la llegada a esta ciudad en conjunto con la comitiva de la Casa Rosada.

“No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, dijo a LA NACION la vicepresidenta una vez concluido el evento frente al río Paraná.

En el mismo sentido, la vice planteó que este “no era un acto para apoyar a Adorni”.

“Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy es recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la invencible provincia de Santa Fe, y recordar la figura del general Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más” , sostuvo Villarruel en un dardo directo a la Casa Rosada, tras la decisión de Milei de bancar a su jefe de Gabinete, pese a nombrar ayer al diputado nacional Adrián Ravier como nuevo vocero.

Durante la conmemoración, hubo malabares en el protocolo para evitar el cruce entre Milei y Villarruel, que no se saludaron. La vice quedó ubicada del lado de las autoridades y los dirigentes santafesinos, en tanto los representantes nacionales se dispusieron en la otra hilera de sillas y no se acercaron a ella.

Tras el discurso de Milei, Villarruel no aplaudió. Sí lo hizo cuando hablaron el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin . Ante la consulta de este medio por ese tema, la vice indicó: “En general he tratado de ser discreta. No creo que sume o no sume aplaudir o no aplaudir rabiosamente. Es un acto patrio, no es un acto partidario”.

La vice reveló que recibió la invitación para venir a Rosario de parte de la gobernación y no de la Casa Rosada. “Igualmente, yo pensaba venir igual”, remarcó.

Además, planteó que no cree que esté bien “que a un vicepresidente se le niegue la entrada”. Esta es la segunda vez que el Gobierno la deja afuera de una fecha patria: la primera fue el pasado 25 de Mayo, cuando no la invitaron al Tedeum. Pero, al contrario de aquella oportunidad, este 20 de junio Villarruel arribó junto a su equipo de seguridad y sus colaboradores.

“Si estamos en democracia, si esto representa la bandera para todos los argentinos, es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”, dijo.

Sin embargo, acotó: “Pero yo defiendo ante todo lo que nos une. No quiero hacer de esto un acto ni político, ni quiero tener ninguna otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Belgrano”.

La vice, que tiene afecto particular por Rosario porque su padre nació acá, refirió que este es un acto “muy importante” para los argentinos.

“La bandera es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad" , deslizó y acotó: “El general Manuel Belgrano era un ejemplo de honestidad y de rectitud. Así que para mí este es un acto al que he venido como ciudadana común cuando era chiquita acá con mis abuelos y mi papá. Y bueno, y vengo ahora como vicepresidenta”.

Fuente: La Nación