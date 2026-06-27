(VIDEO) Encontraron a una beba gateando sola por la calle: su mamá se había ido a una fiesta y quedó detenida

INTERNACIONALES





Una beba de aproximadamente un año fue encontrada gateando sola, vestida únicamente con un pañal, en plena avenida durante la madrugada, en un hecho que conmocionó a la comunidad y que terminó con la detención de su madre, acusada de abandono de persona.





El episodio ocurrió en el barrio Barramares, en la ciudad de Vila Velha, perteneciente a la región metropolitana de Grande Vitória, en el estado brasileño de Espírito Santo.





Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la pequeña avanzaba sola por la vereda, sin la presencia de ningún adulto. Según la investigación, la niña habría recorrido al menos dos cuadras antes de ser rescatada.





La primera en advertir la situación fue una vecina, quien debido a la escasa iluminación creyó inicialmente que se trataba de un perro.





"Cuando me acerqué vi que era una beba. La levanté junto con un repartidor y la entregamos a la Policía", relató la mujer.





Tras el rescate, efectivos policiales recorrieron las inmediaciones para intentar localizar a sus familiares. Incluso inspeccionaron viviendas cercanas para determinar de dónde podía haber salido la niña, aunque en un primer momento no lograron encontrar a ningún responsable.





Ante la imposibilidad de ubicar a su familia, la menor quedó bajo la protección de los Servicios de Protección Infantil, que dispusieron su traslado a un hogar de acogida.





La madre había salido a una fiesta





Horas más tarde, la madre de la beba, una mujer de 34 años, se presentó ante la Policía y explicó que había salido a una fiesta cerca de la medianoche junto a una amiga.





Según declaró, había dejado a la niña al cuidado de su hijo de 15 años. Al regresar a la vivienda advirtió que la pequeña ya no se encontraba allí.





Frente a esa situación, la mujer fue detenida en flagrancia y posteriormente trasladada a la cárcel para mujeres de Cariacica, acusada por el delito de abandono de persona.





La beba permanece bajo protección





Las autoridades informaron que la menor continúa alojada en un centro de acogida institucional, donde permanecerá hasta que la Justicia determine quién ejercerá su custodia.





A pesar del dramático episodio, los médicos constataron que la niña no presentaba lesiones físicas ni signos de violencia.



