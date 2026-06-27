Se conoció un nuevo video revelador del momento en que el tren impacta el auto de Ernestina Pais

Un nuevo video se conoció este sábado con imágenes del momento exacto en el que una formación del Tren de la Costa embistió el auto que conducía la periodista Ernestina Pais (54) , quien murió en el acto a raíz del violento impacto.

La grabación pertenece a una cámara municipal de San isidro y muestra cómo en la tarde del viernes, ya anocheciendo, el Honda City color negro de la conductora televisiva cruzó con las barreras bajas el paso a nivel de Sáenz Peña y Elcano, en Martínez.

La secuencia de unos 30 segundos muestra cuando a las 19.24 del viernes las barreras del paso a nivel ya comenzaron a bajar con las señales lumínicas dando aviso que el paso de la formación UTA-8 (tren 165) del Tren de la Costa, de la Línea Mitre, que se dirigía de Maipú a Delta.

Estaba anocheciendo, por lo que los vehículos llevaban las luces encendidas y se alcanza a ver un Volkswagen Gol blanco que circulaba por Elcano continúa en dirección al Río de la Plata, en paralelo a las vías.

La secuencia continuó y exactamente a las 19.24:47 se ve el Honda City negro de la conductora televisiva en escena. Venía por Elcano en sentido opuesto al Volkswagen y dobla a la izquierda por Sáenz Peña.

En ese momento las barreras ya estaban bajas . el City pasa y, sin que llegue a frenar, es impactado del lado del conductor, en la parte delantera, por el tren de dos vagones que venía de Olivos y seguía hacia Tigre.

A raíz del violento choque, el Honda City quedó sobre los rieles del sentido contrario, junto a un árbol y el paso peatonal.

Pais murió al instante. Según la autopsia, sufrió un fuerte impacto en la cabeza. El choque le provocó también una laceración hepática, que le derivó en una lesión en el hígado, y una contusión esplénica, que significa un daño en el bazo.

Durante la autopsia, realizada en la morgue de San Fernando, también se extrajeron muestras de ADN. Se aguardan los resultados de los exámenes complementarios de sangre y orina para determinar si al momento del accidente había ingerido alcohol o consumido algún tipo de sustancia.

El caso fue caratulado como averiguación de casuales de muerte por la fiscal María Paula Hertrig, de la Fiscalía descentralizada de Boulogne.

" La hipótesis es la que se ve en el video , que pasó con la barrera baja y fue embestida por el tren", afirmó a este diario una alta fuente de la investigación.

La fiscal Hertrig continua trabajando en el análisis de la información para establecer si Pais estaba hablando por celular o tuvo alguna distracción, o no, antes de cruzar el paso nivel.

Por otra parte, se supo también que los policías que llegaron al lugar tuvieron dificultades en un primer momento para identificar al cuerpo por la posición en que había quedado tras el violento impacto, y a que presentaba numerosos traumatismos.

Pais tenía colocado el cinturón de seguridad y vestía una remera de manga largas blanca y arriba, una camiseta de la Selección Argentina.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín