Viajaba con su suegra en moto y dos ladrones lo balearon en un tobillo para robarle en plena avenida: los detuvieron

Lautaro Horacio Pammer , de 18 años, y Lucas Daniel Fernández , un joven de 19 conocido como “Luquitas”, fueron detenidos en las últimas horas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusados de cometer un violento asalto en la localidad de Esteban Echeverría , donde abordaron a un hombre que circulaba en una moto junto a su suegra, le dispararon en un tobillo y le robaron el vehículo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae , que el hecho ocurrió el pasado lunes 25 de mayo. Ambos se desplazaban por la intersección de la avenida Fair y Primera Junta cuando las víctimas fueron abordados por dos individuos armados a bordo de otra motocicleta. En las imágenes se ve que los ladrones actuaron a plena luz de un día feriado, con total impunidad y frente a decenas de testigos.

De acuerdo con los videos del ataque, a los que accedió este medio, uno de los asaltantes efectuó el disparo de arma de fuego que impactó en el tobillo izquierdo de la víctima. En segundos, los delincuentes huyeron con la moto robada. Por su parte, el herido fue asistido y se encuentra fuera de peligro.

Las cámaras de seguridad de la zona y las tareas de investigación de campo realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense permitieron identificar a los presuntos autores del hecho. Se estableció que el acompañante de la moto y autor del disparo fue Pammer , mientras que el conductor era “Luquitas”.

Con los datos obtenidos por los investigadores, el Juzgado de Garantías N° 2 de Esteban Echeverría autorizó hoy allanamientos y la detención para ambos sospechosos.

En el operativo, los agentes lograron la detención de Pammer , oriundo de 9 de Abril, quien no presentaba impedimentos legales vigentes al momento del arresto.

Por su parte, Fernández , domiciliado en Monte Grande, fue capturado sin impedimentos legales activos, aunque se constató que cuenta con antecedentes por una causa por robo agravado con uso de arma de fuego y homicidio agravado criminis causa , por un hecho ocurridos el 3 de diciembre de 2023, cuyo trámite recayó en la Fiscalía Federal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 de Lomas de Zamora.

Según pudieron establecer los investigadores, los delincuentes solían mostrarse en redes sociales con armas y con lo que robaban.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron prendas de vestir utilizadas por los sospechosos durante el asalto.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Esteban Echeverría , bajo a cargo de la fiscal María Segade , quien ordenó su traslado a sede judicial para prestar declaración y continuar con las actuaciones judiciales.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Pammer y Fernández fueron imputados del delito de robo agravado por empleo de arma y lesiones bajo la modalidad de motochorros.

Fuente: Infobae