Veruska Gómez, experta en limpieza: “Para dejar impecables las zapatillas mezclo agua oxigenada con detergente para lavar platos”

Mantener las zapatillas blancas en buen estado suele ser una tarea difícil, especialmente cuando la suciedad se incrusta en la tela o aparecen manchas difíciles de remover. Aunque existen productos específicos en el mercado, muchas personas optan por alternativas caseras que permiten recuperar el aspecto original del calzado sin gastar de más.

En ese contexto, la creadora de contenido especializada en limpieza Veruska Gómez compartió en redes sociales un método simple que se volvió viral por sus resultados. El truco fue difundido en TikTok y rápidamente llamó la atención de miles de usuarios interesados en una forma práctica de limpiar zapatillas deportivas y calzado de uso diario.

La propuesta combina ingredientes que suelen estar en cualquier hogar. Según explicó la especialista, la mezcla se prepara con media taza de agua oxigenada y un cuarto de taza de detergente para platos . En caso de utilizar un detergente con mayor poder desengrasante, el resultado puede ser aún más eficaz sobre manchas difíciles.

El agua oxigenada es conocida por su efecto blanqueador y desinfectante, mientras que el detergente ayuda a disolver grasa y suciedad adherida. En conjunto, permiten limpiar el calzado sin necesidad de frotar en exceso, reduciendo el desgaste de los materiales.

Uno de los puntos que más llamó la atención del método es su simplicidad . A diferencia de otros procedimientos más complejos, esta técnica utiliza productos económicos y de fácil acceso, lo que la vuelve una alternativa práctica para el cuidado del calzado en el hogar.

El truco fue compartido por la cuenta de TikTok @vekalife24 , donde acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que afirmaron haber recuperado el color original de sus zapatillas tras aplicarlo.

Más allá de su popularidad, los especialistas recomiendan siempre revisar las indicaciones del fabricante , ya que algunos materiales delicados pueden requerir cuidados específicos para evitar daños o deformaciones.

Fuente: TN