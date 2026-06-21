Tenía domiciliaria, pulsera electrónica, pero lideraba una banda narco desde su casa en Merlo: le encuentran drogas y armas de grueso calibre

Una mujer que cumplía con prisión domiciliaria y tenía tobillera electrónica fue detenida por la Policía luego de que vecinos señalaran que la casa donde cumplía domiciliaria tenía "movimientos extraños".

Ocurrió en la localidad de Merlo y Rosa Chávez, líder de la banda narco fue detenida juntos a cuatro secuaces. Le encontraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo y un arsenal de armas de grueso calibre .

Todo comenzó con una denuncia vecinal en Merlo , zona oeste del Conurbano, porque en la casa que supuestamente Chávez estaba detenida era frecuentada por gente a toda hora. A partir de las denuncias, la Justicia comenzó a investigar hasta que derivó en una serie de allanamientos que pudo dar con drogas y armas.

La Policía Federal, a cabo de los allanamientos, informó que fueron secuestrados 10 kilos de marihuana, poco más de medio kilo de cocaína, y armas de grueso calibre , según consignó el sitio Primer Plano .

El procedimiento principal tuvo lugar en el barrio Cambacita, en Pontevedra, donde además detuvieron a cinco integrantes de la banda narco: dos mujeres y tres hombres. Extraoficialmente dijeron que el reducto era utilizado para acopio de droga, venta y redistribución a gran escala.

En el operativo hubo siete allanamientos en simultáneo. Pero, la casa apuntada era la de Chávez, ubicada sobre la calle Peña al 4000 , ya que es la que fue denunciada por los vecinos. Al detenerla, comprobaron que cumplía arresto domiciliario y que llevaba puesta una tobillera electrónica. Cumplía pena por venta ilegal de estupefacientes .

Según se informó, los cinco incriminados quedaron detenidos e incomunicados y están a disposición de la Justicia. El próximo lunes serán indagados por el fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la Fiscalía de Hurlingham.

En declaraciones a medios locales, los vecinos coincidieron que en "la casa de Rosa" se vendía y distribuía droga. "Era la proveedora del barrio", denunciaron. Además de la casa nombrada, hubo allanamientos en domicilios ubicados sobre calle Nahuel Huapi al 700; calle Montiel al 500; y calle París al 700. Todas ubicaciones muy cercanas a la casa principal.

Intervinieron agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón y de la Secretaría de Seguridad de Merlo.

“Acá, durante todo el día llegaba gente de cualquier edad en motos, autos y caminando en busca de su envoltorio. Era mucho el movimiento y a cualquier hora”, contó uno de los vecinos al sitio web del oeste.

Según la denuncia, no se trataba de narcomenudeo. Por ello, intervino en el caso la justicia federal de Morón. Y el juez Juan Manuel Culotta otorgó los allanamientos solicitados por el fiscal Marquevich, supervisados por la Secretaría N° 11.

Según confirmaron, en los allanamientos realizados se secuestró 1.000 dosis de cocaína (medio kilo); 10 kilos de marihuana ya preparada en ladrillos compactos; dinero en efectivo; balanzas de alta precisión; y varias armas, entre ellas, revólveres, pistolas semiautomáticas, escopetas, y un numero no precisado de municiones.

También se secuestró un Volkswagen Fox que tenía pedido de captura por haber sido robado el mes pasado en San Antonio de Padua y era usado por la organización delictiva.

Los detenidos quedaron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento.

Fuente: Clarín