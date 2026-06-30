Uno por uno, quiénes son los gobernadores que asistieron a la jura de Diego Santilli y cómo es su vínculo con la Casa Rosada

Este martes, Diego Santilli se convirtió oficialmente en el cuarto jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. En la ceremonia de jura estuvieron presentes doce gobernadores de todas partes del país y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La presencia de más de la mitad de los jefes distritales de la Argentina no es ninguna casualidad ya que el "Colo" asume la Jefatura de Gabinete tras cumplir funciones como ministro del Interior, puesto que lo llevó a mantener estrechas relaciones con varias provincias . Así, gran parte de los gobernadores mostraron, con su presencia, un gesto de respaldo político a la designación.

A pesar de su ascenso, el Ministerio del Interior no quedará fuera de su manejo, ya que la cartera será absorbida por la Jefatura de Gabinete y sus funciones pasarán a las manos de Gustavo Coria, flamante vicejefe del Interior, quien responde directamente al exdirigente del PRO.

El apoyo de los gobernadores a Santilli, y por extensión al Gobierno libertario, no solo es clave para la gestión, sino también de cara a los proyectos que el Ejecutivo busca hacer avanzar en el Congreso, donde necesita de los aliados.

El dirigente del PRO, que asumió el control de la Ciudad de Buenos Aires en 2023, estuvo presente en la jura de Santilli. Además, fue uno de los primeros en felicitarlo tras el ascenso.

"Diego, te deseo éxitos en este nuevo desafío. Sabe que estamos para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos", escribió Macri en su cuenta de X.

Los últimos cruces entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación estuvieron focalizados en el pago de los fondos adeudados por coparticipación y el avance de los libertarios en la Legislatura porteña.

El gobernador chaqueño, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR), también felicitó a Santilli, pero en su mensaje aprovechó para exigir una "mirada federal" desde Balcarce 50.

“Hay por delante una etapa que exige responsabilidad, trabajo en equipo y mirada federal”, acotó.

El último encuentro entre ambos fue celebrado el 16 de este mes, en donde se afianzaron las posturas de cara a las siguientes contiendas en el Congreso. En medios locales de Chaco se informó que gobernador buscará avanzar en conjunto por la aprobación de la reforma electoral, un punto donde el Gobierno se encuentra en plena campaña federal antes de encarar el Congreso.

El radical jujeño también estuvo en la jura del flamante jefe de Gabinete, con quien se reunió en varias ocasiones durante su paso como ministro del Interior. La última de estas fue hace menos de dos semanas, el 18 de junio en su despacho de Casa Rosada.

Allí trascendió que el gobernador del norte le pidió a Santilli retomar el mantenimiento y la ampliación de las rutas nacionales que pasan por Jujuy . A cambio, se dio el apoyo en el plan de eliminar las PASO.

El mendocino se movilizó a la jura para mostrar su apoyo a Santilli. El último encuentro de ambos antes de la ceremonia de este martes tuvo lugar el 27 de marzo, cuando el "Colo" visitó Mendoza.

De esa reunión se supo que se conversó sobre la modificación de la Ley de Glaciares, punto clave para la minería que impulsa el gobierno de esta provincia.

La relación entre el cornejismo y el Gobierno viene marcada por la cooperación entre ambos. A nivel local, los libertarios mendocinos se encuentran expectantes, sabiendo que este es el último mandato del gobernador.

El gobernador correntino, y hermano de su predecesor Gustavo Valdés, felicitó a Santilli al conocerse la noticia de su traspaso a la Jefatura.

"El mayor de los éxitos para esta nueva etapa que, sin dudas, asumirás con gran ética y compromiso para trabajar por la transformación en marcha y el futuro de nuestra Argentina", escribió.

En el marco de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, Valdés le planteó a Santilli las urgencias estructurales de la región y el plan de desarrollo estratégico unificado.

Otro de los gobernadores dialoguistas presentes en la jura que se pronunció para felicitar a Santilli. El neuquino lo hizo por medio de su cuenta de X, donde declaró: "Le deseo una gestión exitosa en esta nueva etapa, en una función clave para el presente y el futuro del país. El diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto por el federalismo serán fundamentales para afrontar los desafíos que los argentinos tenemos por delante".

Su último encuentro giró también sobre los trabajos del Gobierno para asegurar la reforma electoral y con eso eliminar las PASO.

Además, durante dicha reunión se buscó definir una hoja de ruta para abordar diversas obras en la provincia patagónica, créditos internacionales y el impacto del RIGI en la economía neuquina.

A cargo de uno de los distritos más relevantes para los planes económicos del Gobierno nacional por encontrarse allí Vaca Muerta, el rionegrino también se mostró afín con Santilli desde su designación en el cargo.

"Contás con todo nuestro acompañamiento para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia, en beneficio de los rionegrinos y de todos los argentinos", dijo el comunicado de Weretilneck en X.

Más allá de sus felicitaciones, los vínculos que Santilli ha construido con el rionegrino se basan en los avances de grandes proyectos de explotación energética y los reclamos provinciales de la reactivación de obras como el Tren del Valle y el traspaso de las Rutas Nacionales 22 y 151.

Un guiño que el gobernador ya había tenido con el exministro fue cuando en mayo, al ser cuestionado por el escándalo de Manuel Adorni, dijo: " Nuestro vínculo esencialmente está a través del Ministerio del Interior, de Diego Santilli, y de las áreas energéticas, que son las que más trabajamos. No hemos pasado nuestro vínculo por la Jefatura de Gabinete".

También acompañando al flamante jefe de Gabinete estuvo Orrego, quien fue otro de los gobernadores que le dedicó un mensaje al funcionario apenas se conoció su designación.

"Deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando oportunidades y construir un mejor futuro para los sanjuaninos y para todos los argentinos", comentó.

Orrego se reunió con Santilli por última vez el 16 de junio con el eje puesto en la eliminación de las PASO nacionales, la reactivación de la Ruta 40 y las expectativas del megaproyecto minero "Vicuña".

El santacruceño fue otro de los presentes en la jura. Aunque describió la designación como "una buena señal", también apuntó en este mensaje que "las provincias necesitan una relación basada en el respeto, la escucha y los acuerdos con el Gobierno Nacional".

Y agregó: "En ese camino, la vocación de Santilli por construir consensos puede ser un aporte importante".

Vidal es el primer gobernador de Santa Cruz no kirchnerista en los últimos 32 años . Su relación con el Gobierno siempre fue dialoguista.

Aunque también dijo presente en la jura, el tucumano no le había dedicado un mensaje oficial a Santilli como hicieron algunos de sus pares.

Sin embargo, fue de los últimos jefes provinciales en reunirse con Santilli. Lo hizo junto a sus pares de Catamarca y de Salta, hace exactamente una semana.

Al salir de este encuentro, el tucumano dijo: “Fue una reunión de trabajo en la que abordamos temas vinculados a las finanzas de la provincia y al estado de las obras públicas que Tucumán tiene en ejecución”.

Siguiendo la línea de su jefe, este mismo martes, el ministro de Economía y Producción tucumano, Daniel Abad, reclamó a Nación un reparto "equitativo y federal" del gas para evitar mayor perjuicio al sector productivo.

Otro de los que presentes en la reunión entre el Ejecutivo nacional y las provincias del Norte, fue el catamarqueño Jalil, quien ya había adelantado su apoyo a Santilli.

"Los desafíos que tiene el país requieren diálogo, gestión y una mirada verdaderamente federal. Desde Catamarca encontrarán siempre la voluntad de trabajar de manera conjunta en todo lo que contribuya al desarrollo de nuestra provincia y de la Argentina. Éxitos en esta nueva etapa", escribió.

De igual manera que ocurrió con Weretilneck, el catamarqueño se separó en su momento de la polémica que arrastraba Adorni y decidió destacar la figura de Santilli : “Tenemos mucho vínculo con el ministro del Interior, Santilli, también con el ministro Luis Caputo , que es el que interactúa en minería, energía y obras. No nos afecta mucho (el caso Adorni)”.

Uno de los que más halagó al exministro fue el gobernador entrerriano, ambos del PRO.

Apenas se conoció la noticia de su designación dejó en su cuenta de X un sentido mensaje para el funcionario: "Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío".

Rogelio Frigerio y Santilli mantienen un vínculo político dentro del partido amarillo que se extiende por más de una década, consolidándose a través de diversas etapas. Por ejemplo, ambos coincidieron como legisladores en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, durante el Gobierno nacional de Mauricio Macri, coincidieron en el armado estructural: Frigerio lideró el Ministerio del Interior de la Nación y Santilli ocupó la Vicejefatura de Gobierno porteño.

El líder de una de las provincias con mayor peso e importancia en construcción política para La Libertad Avanza demostró su apoyo con su presencia en Casa Rosada.

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete de la Nación generó una mirada optimista en el entorno del gobernador cordobés Martín Llaryora. En Córdoba consideran que este cambio representa una oportunidad para consolidar un canal de diálogo político fluido y directo con el gobierno de Javier Milei.

La alianza entre ambos dirigentes se remonta a mediados de los años 90, cuando formaron parte de la renovación de la Juventud Peronista (JP) durante el auge del menemismo.

En esa época, Llaryora encabezaba la agrupación en Córdoba, Santilli hacía lo propio en Capital Federal y Sergio Massa completaba el tridente en la provincia de Buenos Aires.

Aunque con el tiempo sus caminos políticos se dividieron, la relación personal se habría mantenido intacta. Hoy, ese vínculo histórico se materializó con el respaldo de Llaryora en la jura de Santilli.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, fue invitado, pero no estuvo en la jura porque, dijeron desde la gobernación, la fecha coincidió con la reunión interministerial de Gabinete ampliado de su provincia. Sin embargo, fuentes allegadas al Ejecutivo marcaron que avisó de las razones de su "faltazo".

Otro caso similar fue el del chubutense, Ignacio "Nacho" Torres, compañero PRO de Santilli, quien también fue invitado, pero ya tenía previsto un viaje a Esquel con agenda ahí. Se estima que el flamante jefe de Gabinete lo recibirá la próxima semana.

Por último, Gustavo Sáenz , de Salta, finalmente no asistió al evento aunque había confirmado su presencia. El salteño había mostrado su apoyo a la designación de Santilli por sus redes y mantiene una buena relación más allá de los reclamos provinciales por obras públicas paralizadas.

Finalmente, los ocho gobernadores, en su mayoría opositores que no fueron a la jura de Santilli, son: Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Hugo Passalacqua (Misiones), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Claudio Poggi (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Fuente: Clarín