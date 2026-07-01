Con un fuerte gesto hacia Washington, Milei fue el primer presidente argentino en celebrar el 4 de Julio con la embajada de EE.UU.

Javier Milei se convirtió este martes en el primer presidente de Argentina que asiste a una fiesta por el Día de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, cuya fecha oficial es el emblemático 4 de julio.

Fue un festejo grande organizado por el embajador Peter Lamelas y que contó con varios ministros del gobierno libertario, incluyendo al recién asumido jefe de Gabinete, Diego Santilli . Donald Trump hizo un video especial para el festejo, que llevaba el lema "250 Libertad" (por los 250 años de la Declaración de Independencia), que se transmitió sobre el gran salón en el que se congregaron cientos de invitados, entre ellos gobernadores y empresarios. Trump habló de los valores de su país y negó ser un rey, como lo llaman sus opositores del movimiento No Kings.

Lamelas, que en su discurso contó la dura pero ascendente historia de su familia al huir de Cuba —es profundamente crítico del comunismo—, comparó el "coraje" de los primeros pioneros en los Estados Unidos hace 250 años con el del presidente Milei en sus reformas de la economía en este país . Lo llamó su amigo y también "León". Después, emocionado y con la voz quebrada, consideró a la Argentina su casa. "Venimos con la convicción de que, cuando dos naciones libres trabajan juntas, todo es posible. Por eso digo: el momento es ahora".

Entre tanto, Milei, que tal como reveló Clarín duda de cumplir con su planeado viaje a los Estados Unidos para los festejos en ese país del 4 de julio —no suele haber mandatarios extranjeros para esa fecha—, llegó a la residencia oficial que habita Lamelas alrededor de las 19.20, acompañado por su hermana Karina Milei , secretaria de la Presidencia. Presenció casi todo el show musical en el que hubo sorpresas para el público por pedido del mandatario, ya que su ex, la actriz Fátima Florez, cantó especialmente New York, New York , que se hizo himno en la voz de Liza Minnelli.

Milei no habló ni dio discursos. Causó furor entre los invitados, que se abalanzaron sobre él cuando caminó por el salón principal de la fiesta y le pedían selfies. Luego se acomodó humildemente en un lateral junto al canciller Pablo Quirno —que volvió raudamente de la cumbre del Mercosur, a la que no fue Milei, para estar en la jura de Santilli y en la fiesta de Lamelas—. Estaban también la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Federico Sturzenegger, entre otros.

La presencia de los gobernadores fue notable y varios de ellos hablaron con Clarín de lo importante que era el cambio de jefe de Gabinete, de Adorni a Santilli, con quien mantienen buena relación desde hace tiempo. De hecho, estaban en Buenos Aires donde venían de asistir al acto en Casa Rosada y consideraron la llegada del nuevo jefe de Ministros —que en la embajada no habló con la prensa— como una bocanada de aire fresco .

Llegaron en distintos momentos Martín Llaryora, de Córdoba; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Raúl Jalil, de Catamarca; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos -que no entró al salón pero fue saludado especialmente por Lamelas-; y Claudio Vidal, de Santa Cruz. También el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los petroleros, entre tanto, estaban exultantes. Horacio Marín, que "perdió" a su vocero porque ahora está en el staff del Poder Ejecutivo, Fabián Fernández. También Tomás Hess, que se hizo una selfie con Milei. Por la Cámara de Comercio estaba Mario Grinman y, entre los empresarios, no paraba de saludar gente Martín Cabrales.

También dijeron presente el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare; el jefe de la Armada, Carlos Romay, y el viceministro de Defensa, general Jorge Puebla. Cerca de ellos departía el empresario Mario Montoto, presidente de la cámara argentino-israelí.

El ministro de Desregulación, en tanto, estaba en otro costado, más bien frente al escenario, y fue el primero en llegar. Prometió una "ola de desregulación" a quienes hablaban con él y confiaba en que la renuncia de Adorni descomprimiera las negociaciones en el Congreso para avanzar en la agenda de reformas que impulsa el Gobierno.

Una de ellas, dijo a los invitados, era la aprobación de la legislación para permitir la existencia de "sociedades sin gente", es decir, sociedades creadas con inteligencia artificial, algo que rechaza fuertemente la oposición. Se comentaba en el salón que Sturzenegger, que saludó efusivamente a Lamelas, cenó con el magnate tecnológico Peter Thiel y que opina de él que tiene una "profundidad filosófica" única.

Cerca de Santiago Caputo, de Agustín Romo, de Nahuel Sotelo y de otros militantes duros de Las Fuerzas del Cielo, oyeron al asesor principal decir que Milei estaba especialmente conmovido por el caso Adorni, movilizado emocionalmente, y que era él, sobre todo —y no Karina—, quien se aferraba a no echarlo. Por eso el abrazo largo que le dio hoy en su partida y en la jura de Santilli.

Fuente: Clarín