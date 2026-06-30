“La opinión pública no le creyó”: Ravier habló de la renuncia de Adorni y reconoció que su imagen política había caído

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, dio este martes su primera entrevista televisiva tras asumir y habló de Manuel Adorni , quien el sábado renunció como jefe de Gabinete, en medio del escándalo por la investigación por un supuesto enriquecimiento ilícito. Al respecto, el economista sostuvo que la imagen del ahora ex funcionario había caído y que "la opinión pública evidentemente no le creyó".

"Yo creo que su imagen política cayó" , dijo este martes Ravier, en diálogo con el canal LN+ acerca de los últimos días del ex jefe de Gabinete en el Gobierno. En ese sentido, recordó que el ex vocero "en algún momento era el principal candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires" pero consideró que "la opinión pública evidentemente no le creyó" las explicaciones que dio respecto de su incremento patrimonial. "Esto le ha impactado a él personalmente" , añadió.

Al ser consultado sobre la investigación sobre el patrimonio del ex vocero, Ravier apuntó que "Manuel Adorni va a tener que responder a la Justicia por todas estas acusaciones". Sin embargo, evitó opinar sobre las contradicciones del ex jefe de Gabinete. "Uno desde el lugar en el que está no sabe de todo lo que circula por los medios qué es cierto y qué no , son tantas las acusaciones que no nos corresponde", apuntó.

En esa línea, Ravier enfatizó que intentará despegar al Gobierno de la cuestión Adorni e hizo hincapié en el rumbo económico y en las victorias de los últimos 6 meses en el Congreso en donde, destacó, el oficialismo alcanzó "reformas estructurales espectaculares que no se habían logrado en décadas".

Entre las denominadas "reformas estructurales" mencionó un "presupuesto equilibrado, una reforma laboral, una modificación de la Ley de preservación de los glaciares y periglaciares que despierta la minería, todos los regímenes de incentivo, el RIGI, el RIMI y el Súper RIGI".

"Esto se logró en paralelo, mientras los medios ponían a Adorni ahí de manera permanente", subrayó el flamante vocero en un nuevo cuestionamiento del Gobierno a la prensa. Y se quejó de que cuando lo invitaban a participar de programas televisivos, a pesar de su formación como economista, se veía forzado a responder sobre el entonces jefe de Gabinete.

"Iba a los medios a tratar de explicar un poco qué era lo que pasaba [con la economía] y he pasado programas enteros solamente tratando de responder por una causa que era totalmente ajena al desarrollo de la economía ", cuestionó.

El flamante vocero presidencial había dado este martes por la mañana su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada. Como era de esperar, la primera pregunta de los periodistas apuntó a la salida de su antecesor, Manuel Adorni investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

A modo de respuesta, el portavoz leyó una explicación que ya tenía redactada y avisó que no hablaría de la actual situación del ex jefe de Gabinete.

"Manuel Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno en forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo en tanto ya no hace a la marcha del Gobierno", leyó Ravier ante la primera pregunta en la sala de conferencias.

En ese sentido, agregó, casi sin levantar la mirada del atril: " Mi tarea es informar sobre las cuestiones que competen al Presidente y al futuro de la administración y de los argentinos, nada más y nada menos, y con eso tenemos bastante. En mi rol de vocero soy un representante del Ejecutivo y por tanto mi posición no es otra que la del Gobierno ".

De ese modo buscó separar al Gobierno del funcionario que fue uno de los referentes de los dos primeros años de la gestión libertaria, al punto de que fue el candidato con el que Milei logró ganarle al PRO las elecciones legislativas porteñas poco más de un año atrás.

Después Ravier agregó algunas consideraciones que no formaban parte de la respuesta ya redactada y allí sumó: "Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que son conocidas, la vía judicial continuará y veremos por dónde va ".

Fuente: Clarín