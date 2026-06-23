Una mujer murió tras agonizar varios días después de ser baleada en un violento asalto a un colectivo que hacía un tour de compras

Una mujer de 65 años murió en Salta después de agonizar durante varios días tras ser baleada por delincuentes en un violento asalto a un colectivo en una localidad del departamento de Orán, a más de 200 kilómetros de la capital salteña y cerca de la frontera con Bolivia.

La víctima, identificada como Emelda Irma Alzu, recibió dos disparos cuando un grupo de delincuentes abordó el colectivo en el que ella viajaba por la ruta nacional 34, a la altura de Colonia Santa Rosa.

En el micro viajaban 15 personas que realizaban un tour de compras . Según lo informado por la policía, el vehículo fue interceptado por una camioneta, que lo obligó a detenerse en la banquina.

Fueron minutos de mucha tensión y violencia en la que los delincuentes exigían dinero en efectivo y sus pertenencias y mercadería a quienes viajaban. La mujer que murió en las últimas horas en el Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta recibió dos disparos.

La justicia investiga por estas horas el hecho. La fiscal que lleva adelante la investigación es María Sofía Fuentes, quien ordenó distintas medidas para intentar dar con los asesinos.

Hasta el momento, según destacaron los medios locales, se tomó declaración a los pasajeros que viajaban en el colectivo y se analizaron cámaras de seguridad en una rotonda de la zona y en el acceso a Colonia Santa Rosa.

Fuente: Clarín