Una mujer denunció que su pareja le pegó e intentó asfixiar a su hijo de 4 años con una almohada

Una mujer de 29 años denunció a su pareja por violencia de género en Santiago del Estero. Según declaró, el hombre la golpeó tras una discusión y antes había intentado asfixiar a uno de sus hijos con una almohada . El acusado fue identificado como Carlos Iván Morales , de 28 años, y terminó detenido.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la localidad de La Aurora y trascendió luego de que la víctima relatara lo sucedido en la Comisaría Comunitaria Nº 12 de la Mujer y la Familia. La mujer le dijo a las autoridades que las agresiones y amenazas se venían repitiendo hace aproximadamente un año .

De acuerdo con su testimonio, el último episodio ocurrió tras una discusión porque él se negaba a costear los gastos de un viaje escolar de los hijos, según informó El Liberal . En ese contexto, el hombre presuntamente amenazó con matar a toda la familia y le pegó una cachetada a la mujer .

En la denuncia la víctima también hizo referencia a otro episodio ocurrido días atrás. Según describió, el acusado había intentado agredir a uno de sus hijos de cuatro años y cuando su hermana intervino para defenderlo, él le puso una almohada sobre el rostro e intentó asfixiarlo .

La mujer aseguró que no se trató de hechos aislados, contó que viene sufriendo maltratos por parte de su pareja hace un año , aunque no se había animado a denunciarlo hasta ese momento.

El caso quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dr. Yagüe, quién ordenó la detención de Morales . El acusado será indagado en los próximos días. La investigación continúa.

Fuente: TN