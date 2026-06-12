Procesaron con prisión preventiva a “Pequeño J”, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela

La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como “ Pequeño J ”, acusado de ser uno de los principales responsables de los asesinatos de Lara Gutiérrez , de 15 años, Morena Verdi y Brenda del Castillo , ambas de 20, ocurridos en la localidad bonaerense de Florencio Varela .

La medida fue dictada este viernes por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez , titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien consideró que existen pruebas suficientes para imputarlo como coautor de homicidio agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género en tres hechos, en concurso real entre sí.

Según la resolución a la que tuvo acceso TN , el acusado habría tenido una participación clave en distintas etapas del plan criminal. Para el juez, realizó “aportes esenciales” que permitieron concretar el triple crimen y su intervención no fue secundaria ni accesoria.

La reconstrucción judicial permitió establecer que “Pequeño J” habría intervenido desde la planificación previa del hecho hasta la logística necesaria para captar y trasladar a las víctimas . También se lo vincula con el aseguramiento del lugar donde permanecieron cautivas y con tareas de control y sometimiento dentro de la casa donde fueron asesinadas.

El juez sostiene además que el accionar del acusado estuvo directamente relacionado con el desenlace fatal y que actuó con pleno conocimiento del plan común. También remarcó que aceptó la posibilidad -e incluso la finalidad- de provocar la muerte de las tres jóvenes .

La resolución señala que existió una división de tareas entre los distintos involucrados y que esa organización refuerza la responsabilidad penal de cada uno de los participantes.

La situación judicial de Janzen Valverde se agravó en los últimos meses. En un principio, la Justicia había solicitado su extradición desde Perú por los cargos vinculados al triple homicidio. Luego se requirió una ampliación de los delitos imputados a partir de nuevos elementos incorporados al expediente.

En ese contexto, los investigadores empezaron a profundizar distintas líneas que vinculan al acusado con una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala . En la causa se incorporaron hipótesis relacionadas con posibles delitos de trata de personas, explotación sexual y eventuales maniobras de lavado de activos .

Para los investigadores, el triple crimen podría estar conectado con disputas internas dentro de una estructura narco-criminal . Según surge de testimonios incorporados al expediente, los asesinatos habrían sido ordenados como una represalia por la supuesta sustracción de estupefacientes .

En ese sentido, se cree que las tres víctimas quedaron atrapadas en un conflicto vinculado al funcionamiento de esa organización y que el ataque fue una venganza.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y permanece en la etapa investigativa. Con la detención de Valverde Victoriano, ya son 11 los imputados por el caso ocurrido el 19 de septiembre del año pasado en Florencio Varela.

Fuente: TN