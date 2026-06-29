Una empleada de la Vocería Presidencial declaró que Adorni le pidió prestada la tarjeta de crédito para comprar accesorios gamers

El ahora exjefe de Gabinete Manuel Adorni utilizó tarjetas de crédito de terceras personas para hacer diversas compras. La justicia federal determinó que en esas operaciones “gastó más de lo que cobraba por su sueldo de funcionario público”. Ante esas inconsistencias, como otras que se encuentran bajo investigación, el fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a declaración testimonial a quienes eran subalternos de Adorni y que pusieron a disposición sus tarjetas de crédito. Laura Schiuma fue la primera en presentarse en Comodoro Py y sostuvo que le fue devuelto “en efectivo, todo el dinero”.

La fiscalía que tiene a cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, había pedido los movimientos de las tarjetas de crédito de ambos para ahondar en los ingresos y egresos de sus cuentas.

Una de las primeras conclusiones de los investigadores es que no hay concordancia entre los movimientos de dólares en efectivo y la merma de los mismos volcados en las declaraciones juradas patrimoniales.

La raíz de todas las sospechas fue la supuesta tenencia de 513.000 dólares al inicio del período fiscal 2024, como resultado de la venta de activos. Responde esta transacción a la inversión en bitcoins que según dijo Adorni hizo con 200.000 dólares que se encontró en la casa de su padre. “No hay nada que respalde esa posesión inicial de divisas, la posterior compra de bitcoins como tampoco nada que certifique la venta”, indicó una fuente judicial a Clarín .

En ese marco, otras inconsistencias fueron detectadas por el Ministerio Público Fiscal. Un informe respecto a las tarjetas de crédito dejó al descubierto otros gastos. Cifras “muy por encima de sus ingresos” , expresó una fuente allegada a la investigación.

Cuando la fiscalía requirió un informe a las entidades financieras sobre las tarjetas de crédito otorgadas bajo la titularidad de Adorni, la justicia se encontró con una importante cantidad de dinero movilizado allí.

El informe realizado por Mercado Libre mostró a los investigadores otra metodología: la utilización de tarjetas de crédito a través de esta plataforma . Allí se conoció -como reveló La Nación-, que con su sueldo de 3,5 millones de pesos el ex funcionario adquirió un monitor gamer por un valor de 2.184.999,05 pesos.

Bajo la misma metodología, es decir, usando tarjetas de terceras personas, compró dos proyectores por 1.831.795 pesos cada uno.

Es decir: en esas compras se endeudó en 4.016.794,05 pesos. “No se condice con su salario, sus egresos siguen siendo por encima de lo que percibía como funcionario”, añadió una fuente judicial.

¿Por qué usó otras tarjetas de crédito? La justicia está convencida que la intención era no figurar como titular de esas operaciones que mostraban gastos que estaban por fuera de las posibilidades que le brindaba su salario de funcionario público.

Para clarificar la situación, este lunes en Comodoro Py se presentó Laura Schiuma, quien se desempeña como directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Shiuma compró el monitor gamer el 19 de agosto de 2025. La operatoria quedó expuesta en el informe elevado a la fiscalía por Mercado Libre. “Adorni me devolvió el dinero en efectivo de la compra” , fue lo primero que dijo este lunes la funcionaria, y ante la repregunta de la fiscalía indicó que fue en moneda nacional , según pudo reconstruir Clarín de fuentes judiciales.

Como hay dos compras más realizadas bajo las mismas características, el fiscal Pollicita citó para los siguientes días a Luis Aluju, quien le prestó su tarjeta de crédito a Adorni el 13 de agosto pasado. La fiscalía encontró una compra realizada por el coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Para continuar entendiendo los movimientos de dinero que Adorni habría querido ocultar, Pollicita citó a Gisela Kocsis, responsable de la compra de blanquería que se encontró en el celular del constructor Matías Tabar. Este último, fue quien tuvo a cargo la refacción de la vivienda de Indio Cua sobre la cual hay sospechas.

La factura encontrada en ese dispositivo da cuenta de una compra de ropa blanca y sommiers por 8.183.383 pesos . Esta compra se hizo en efectivo y la justicia busca determinar si el dinero fue proporcionado por el ex funcionario para ocultar el origen del mismo.

La última cifra incorporada al expediente penal daba cuenta de la declaración testimonial de Tabar. Según sus dichos, Adorni y su esposa le pagaron 245.929 dólares, en efectivo y sin facturas ni recibos. A ese montó habría que sumarle casi 10.000 dólares por la compra de muebles a medida.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín