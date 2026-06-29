Llaman a declaración indagatoria a los hijos de Lázaro Báez por evasión fiscal agravada y avanzan sobre sus cuentas no declaradas en Bahamas

Martín y Leandro Báez , los hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, fueron llamados a declaración indagatoria , acusados de evasión agravada y simple por no pagar Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales desde 2019.

La citación judicial surgió de una apelación fiscal a la que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le dio lugar y, en primera instancia, eleva la acción sobre ese primer año investigado por ARCA en el que los herederos del socio de los Kirchner no presentaron siquiera declaraciones juradas impositivas y por dilaciones del propio organismo era una deuda que rozaba los límites de prescripción.

El accionar del fisco -que incluso descabezó agencias en la Patagonia al constatar demoras en la investigación tributaria- llevó a que los Báez deban ir a la Justicia para defenderse de sendas acusaciones por evasión agravada en el caso de Ganancias y simple, en Bienes Personales, con las categorías actuales que fueron actualizadas durante el gobierno de Javier Milei.

La requisitoria, a la que accedió Clarín , sostiene que "se fije audiencia para escuchar en indagatoria a Martín Antonio Báez, por la comisión del delito de evasión tributaria agravada respecto del Impuesto a las Ganancias y, evasión tributaria simple respecto del Impuesto a los Bienes Personales, ambos por el ejercicio 2019, en virtud de: 1) haber evadido el pago de $54.664.482,29 del Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2019 mediante la ausencia de presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio (...) y, 2) haber evadido el pago de $3.446.117,90 del Impuesto a los Bienes Personales del ejercicio fiscal 2019 mediante la ausencia de presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio".

Casi idéntica es la acusación que pesa sobre Leandro Antonio Báez , el menor de los hermanos varones. El reclamo de Bienes Personales es apenas menor por ese período: $ 3.211.899,90 .

La Justicia, a instancias del fiscal César Zárate y de ARCA, con aval de la Cámara del 22 de junio pasado, avanzó con las deudas de 2019, mientras prepara requisitorias por los siguientes años en lo que calculan una evasión total que superaría los 500 millones de pesos .

Los hijos de Báez deberán presentarse a su indagatoria en la mañana del próximo 6 de agosto.

Entre múltiples bienes, los hermanos del zar kirchnerista de la obra pública nunca declararon ante el fisco dos cuentas bancarias -con numeración 590201 y 590207- en el CBH Bahamas Limited , una entidad bancaria con sede en Nassau, la capital bahameña, que es subsidiaria del banco suizo CBH Compagnie Bancaire Helvétique .

Allí habían depositados poco menos de 2,3 millones de francos suizos en 2019 y poco más en 2020. Es el equivalente a 2,6 millones de dólares.

Las cuentas fueron abiertas en 2015, eran manejadas tanto por Martín como por Leandro Báez y tenían de pantalla una empresa offshore: Eastern Shoreline Limited, un ducto por donde Lázaro Báez movió más de 10 millones de dólares desde el país a Suiza y el Caribe, en tiempos en que se hacían famosos los videos de La Rosadita donde Martín Báez, entre otros, contaba billetes .

La lentitud en la investigación sobre los Báez repercutió en cambios en ARCA, particularmente en la DGI. En septiembre pasado se dio "por finalizadas las funciones " de quienes revestían "en los cargos de Jefaturas Interinas de la Oficina Jurídica de la Agencia Sede Comodoro Rivadavia y de la Sección Recaudación de la Agencia Río Gallegos, respectivamente", según se publicó en el Boletín Oficial. El puesto santacruceño lo ocupaba María Victoria Chaves .

Ya en julio había sido desplazada la abogada Gloria Regina Inojosa -apuntada como Chaves como cercana a Virginia García, la ex cuñada de Máximo Kirchner - de la Jefatura Interina de la Agencia Río Gallegos, dependiente de la poderosa Dirección Regional Comodoro Rivadavia.

Fuente: Clarín