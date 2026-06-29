Si tu gato maúlla toda la noche, te contamos qué significa y por qué es importante

Aunque muchas personas creen que los maullidos nocturnos de los gatos son simples caprichos, los veterinarios advierten lo contrario . Según especialistas en comportamiento animal, estas vocalizaciones persistentes suelen tener una causa concreta vinculada a su bienestar físico y emocional.

La clave está en una condición frecuente en gatos domésticos: la falta de estimulación durante el día , que genera acumulación de energía y se expresa por la noche en forma de maullidos, inquietud o conductas repetitivas.

La veterinaria Laura Méndez explica que los gatos no vocalizan durante la madrugada “sin motivo” , sino como respuesta a necesidades no cubiertas en su rutina diaria. En la práctica, esto puede indicar que el animal:

Por eso, los maullidos nocturnos suelen aparecer con más frecuencia en gatos que pasan muchas horas solos o que no tienen juegos suficientes en su rutina.

No todos los gatos presentan este comportamiento de la misma forma. Los especialistas señalan varios factores que influyen:

Esto explica por qué algunos felinos duermen toda la noche mientras otros desarrollan rutinas nocturnas más activas.

Uno de los puntos que destacan los veterinarios es que responder a los maullidos durante la noche puede reforzar el comportamiento.

Muchos dueños intentan calmar al gato con comida, caricias o atención, pero esto puede generar el efecto contrario: el animal aprende que vocalizar obtiene una respuesta inmediata.

Para reducir estos episodios, los expertos recomiendan ajustar la rutina diaria del animal:

En la mayoría de los casos, una rutina más activa durante el día y una última sesión de juego antes de acostarse ayuda a equilibrar su energía y mejorar el descanso nocturno del hogar.

Fuente: TN