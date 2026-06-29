Una embarazada murió después de que le perforaran el intestino durante el parto

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Una mujer de 29 años murió tras sufrir una perforación intestinal durante el parto en un hospital privado de Jacarepaguá, en Río de Janeiro. La víctima, identificada como Jessyca Santos de Mendonça, no llegó a sostener en brazos a su hijo recién nacido.





Según denunciaron sus familiares, Jessyca comenzó a sentir fuertes dolores luego de la intervención, pero sus quejas habrían sido ignoradas por el equipo médico. Dos días después del parto fue trasladada a un hospital de Niterói, donde los estudios detectaron una obstrucción intestinal.





Su estado de salud se agravó y evolucionó hacia una infección generalizada. Permaneció internada durante aproximadamente dos semanas, pero finalmente falleció a causa de las complicaciones.





A través de un comunicado, el hospital lamentó la muerte de la joven e informó que se activaron todos los protocolos correspondientes. Además, indicó que inició una investigación interna para esclarecer lo sucedido.





La denuncia fue radicada inicialmente en la comisaría de Icaraí, en Niterói, y posteriormente el caso fue derivado a la comisaría de Tanque, en Jacarepaguá, que quedó a cargo de la investigación.





El bebé, llamado José, permanece al cuidado de su familia y, según informaron sus allegados, se encuentra en buen estado de salud.