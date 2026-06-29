Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

Por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, efectivos de la Gendarmería allanaron la casa del barrio de Nordelta en la que vivieron Elías Piccirillo y Jesica Cirio durante su breve matrimonio. Los gendarmes fueron a chequear si el vestidor en que Cirio se filmó mostrando valijas y cajas con dólares podría ser de esa casa.

Los gendarmes se presentaron en la casona de la expareja, que según las crónicas Piccirillo habría comprado por 2,8 millones de dólares para regalársela a Cirio, y que hoy está alquilada a otra familia sin vinculación con el caso.

Armella había encargado una inspección a los vestidores del domicilio , para comprobar -o descartar- que los videos filmados por la exmodelo con su celular y que publicó La Nación la semana pasada hayan sido grabados allí y no en la mansión que ella compartía con Insaurralde en San Vicente, como se creyó siempre.

Para eso, los efectivos registraron fotos y videos del espacio, y se comprobó que las imágenes con millones de dólares escondidos entre la ropa no fueron registradas allí. Los gendarmes también llevaron a Nordelta perros que olfatean dólares, y que tampoco encontraron o rastrearon nada.

Este lunes, el juez Armella rechazó detener al ex intendente Martín Insaurralde y a su ex esposa Jesica Cirio como había solicitado el fiscal federal Sergio Mola tras la difusión de los videos con los millones de dólares en el vestidor del ex funcionario en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el magistrado les prohibió a Insaurralde y Cirio la salida del país y les impuso la obligación de no ausentarse más de 50 kilómetros de sus viviendas sin autorización previa.

Armella rechazó detener a Cirio e Insaurralde porque sostuvo que siempre estuvieron a derecho con una "conducta procesal colaborativa y respetuosa" y que por lo tanto no hay riesgos para la causa de que sigan en libertad. El magistrado también rechazó citarlos a indagatoria por el momento y hasta tanto concluya un peritaje contable, lo que está previsto para mediados de julio.

La investigación también se extendió hasta Nicolás Trombino, un empresario vinculado a los supermercados mayoristas que es la actual pareja de Jesica Cirio, y padre del hijo que ella está esperando.

La semana pasada fue allanado otro departamento de la modelo en el que convive con Trombino, y donde la policía secuestró una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12, número de serie 173/174, y una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros. También se hallaron cajas de municiones CBC, calibres 9 milímetros y 12, y los cargadores de la Glock.

Además, en el domicilio del barrio de Palermo los investigadores encontraron dos bolsas: una contenía una sustancia en polvo de color rosa, de 0,83 gramos, y la otra, una sustancia granulada y amarronada, de 1,57 gramos. La sustancia rosa podría corresponder a la droga conocida como tusi o cocaína rosa. Cerca de la conductora de TV explicaron que la droga era para consumo personal y que pertenecería a la pareja de Cirio.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín